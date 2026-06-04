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Дрон Путіна стривожив НАТО: до чого тепер готують східний фланг

Після удару по румунському місту союзники обговорюють перекидання літаків, радарів та нових систем боротьби з безпілотниками

4 червня 2026, 09:35
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Кравцев Сергей

Інцидент із російським ударним безпілотником, який атакував багатоповерховий будинок у румунському місті Галац, змусив країни НАТО прискорити підготовку до посилення оборони на східних кордонах Альянсу. Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Цою.

Дрон Путіна стривожив НАТО: до чого тепер готують східний фланг

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За її словами, союзники вже обговорюють додаткові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони вздовж кордону з Україною та на всьому східному фланзі НАТО. Йдеться не лише про нові радари, а й про розширення можливостей авіації, а також сучасні технології виявлення та перехоплення безпілотників.

Глава румунської дипломатії наголосила, що Бухарест ще до інциденту передав партнерам перелік пріоритетних потреб у сфері безпеки. Проте атака стала додатковим аргументом на користь прискореного розгортання нових засобів спостереження та реагування.

Серед цих варіантів – збільшення кількості літаків, які беруть участь у місіях НАТО з патрулювання повітряного простору, а також розширення радіолокаційного покриття для своєчасного виявлення цілей, що низько летять.

За словами Цою, Франція вже веде консультації щодо додаткової підтримки у сфері радіолокаційних технологій та повітряного моніторингу. Готовність посилити свою участь також висловили Велика Британія, Італія та Іспанія.

У Бухаресті наголошують, що йдеться не лише про безпеку Румунії. Після серії інцидентів біля Альянсу країни НАТО все частіше розглядають східний фланг як єдиний простір оборони, що потребує додаткових ресурсів та координації.

Румунський міністр зауважила, що аналогічні консультації ведуться з країнами Балтії та іншими державами регіону. В Альянсі зростає розуміння того, що загрози з боку російських дронів вимагають нових підходів до захисту повітряного простору, особливо в районах, розташованих поряд із зоною війни в Україні.

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