Дроны РФ упали на территории НАТО: как отреагировали в Румынии

В Румынии отреагировали на этот инцидент. Следовательно, в главном оборонном ведомстве страны заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны. Об этом идет речь на сайте министерства.

Румыния отреагировала на атаку дронов РФ (фото из открытых источников)

В министерстве обороны также сообщили, что их структуры в режиме реального времени следили за этой ситуацией, вызванной атаками беспилотников РФ, во время обстрела инфраструктуры морского порта Рени минувшей ночью.

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"Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", — говорится в сообщении Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что и дальше будут предприниматься меры по усилению бдительности в наземном, морском и воздушном пространстве. А еще меры, предназначенные для укрепления обороны и сдерживания на восточном фланге.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские "Шахеды" взорвались на территории Румынии. Российская армия запустила дроны-камикадзе "Шахед" по Измаильскому порту в Одесской области, что упали и взорвались в Румынии. Соответствующее заявление сделал спикер МИД Олег Николенко.

Он опубликовал фото взрыва и заявил, что это и есть еще одно подтверждение того, что ракетный террор РФ представляет большую угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности стран-соседей, в том числе государств-членов НАТО. Дипломат призвал украинских партнеров ускорить обеспечение дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, боевой авиацией. Это усилит защиту украинской инфраструктуры и соседних государств.