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Дроны РФ упали на территории НАТО: как отреагировали в Румынии

В Минобороны Румынии заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

сегодня, 13:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Румынии отреагировали на этот инцидент. Следовательно, в главном оборонном ведомстве страны заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны. Об этом идет речь на сайте министерства.

Дроны РФ упали на территории НАТО: как отреагировали в Румынии

Румыния отреагировала на атаку дронов РФ (фото из открытых источников)

В министерстве обороны также сообщили, что их структуры в режиме реального времени следили за этой ситуацией, вызванной атаками беспилотников РФ, во время обстрела инфраструктуры морского порта Рени минувшей ночью.


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"Атаки беспилотников, совершенные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", — говорится в сообщении Минобороны.

Также в ведомстве заявили, что и дальше будут предприниматься меры по усилению бдительности в наземном, морском и воздушном пространстве. А еще меры, предназначенные для укрепления обороны и сдерживания на восточном фланге.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские "Шахеды" взорвались на территории Румынии. Российская армия запустила дроны-камикадзе "Шахед" по Измаильскому порту в Одесской области, что упали и взорвались в Румынии. Соответствующее заявление сделал спикер МИД Олег Николенко.

Он опубликовал фото взрыва и заявил, что это и есть еще одно подтверждение того, что ракетный террор РФ представляет большую угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности стран-соседей, в том числе государств-членов НАТО. Дипломат призвал украинских партнеров ускорить обеспечение дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, боевой авиацией. Это усилит защиту украинской инфраструктуры и соседних государств.



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