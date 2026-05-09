Экс-генсек Альянса призвал к созданию нового союза: что произошло с НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что пришло время для создания европейского оборонного альянса, поскольку НАТО, по его мнению, распадается. Также довольно отрицательным сигналом является рост сомнений в гарантиях безопасности США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

НАТО. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы наблюдаем распад НАТО, и это небезопасно. Президент Трамп вызвал столько сомнений в своей приверженности статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и способны самостоятельно защитить наш континент", — отметил Расмуссен.

Он считает, что влиятельные страны должны немедленно действовать и создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны отвечать строгим критериям.

"Страны НАТО, которые достигают целевого показателя расходов на оборону в пять процентов, должны иметь возможность участвовать, обязываться соблюдать гарантии безопасности, подобные статье 5, и не допускать блокирования военных операций отдельными государствами. И должен быть механизм исключения членов, которые не отвечают этим условиям", – пояснил он.

Он также призвал к интеграции Украины в будущую европейскую систему безопасности как полноправного члена нового предложенного альянса.

"Сейчас мы видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Нам это нужно как оплот против России", – отметил Расмуссен.

Читайте также на портале "Комментарии" — раскол между Соединенными Штатами и европейскими союзниками внутри НАТО стал настоящим подарком для России и Китая. Такое заявление сделал бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью Радио Свобода.



