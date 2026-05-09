logo

BTC/USD

80253

ETH/USD

2312.27

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Экс-генсек Альянса призвал к созданию нового союза: что произошло с НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-генсек Альянса призвал к созданию нового союза: что произошло с НАТО

Европейцы должны быть способны самостоятельно защитить свой континент, считает Андерс Фог Расмуссен

9 мая 2026, 13:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что пришло время для создания европейского оборонного альянса, поскольку НАТО, по его мнению, распадается. Также довольно отрицательным сигналом является рост сомнений в гарантиях безопасности США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Экс-генсек Альянса призвал к созданию нового союза: что произошло с НАТО

НАТО. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы наблюдаем распад НАТО, и это небезопасно. Президент Трамп вызвал столько сомнений в своей приверженности статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и способны самостоятельно защитить наш континент", — отметил Расмуссен.

Он считает, что влиятельные страны должны немедленно действовать и создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны отвечать строгим критериям.

"Страны НАТО, которые достигают целевого показателя расходов на оборону в пять процентов, должны иметь возможность участвовать, обязываться соблюдать гарантии безопасности, подобные статье 5, и не допускать блокирования военных операций отдельными государствами. И должен быть механизм исключения членов, которые не отвечают этим условиям", – пояснил он.

Он также призвал к интеграции Украины в будущую европейскую систему безопасности как полноправного члена нового предложенного альянса.

"Сейчас мы видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Нам это нужно как оплот против России", – отметил Расмуссен.

Читайте также на портале "Комментарии" — раскол между Соединенными Штатами и европейскими союзниками внутри НАТО стал настоящим подарком для России и Китая. Такое заявление сделал бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью Радио Свобода.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/05/08/anders-fogh-rasmussen-interview-nato-00911431?shem=dsdf,sharefoc,agadiscoversdl,,sh/x/discover/m1/4
Теги:

Новости

Все новости