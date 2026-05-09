Экс-генсек Альянса призвал к созданию нового союза: что произошло с НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что пришло время для создания европейского оборонного альянса, поскольку НАТО, по его мнению, распадается. Также довольно отрицательным сигналом является рост сомнений в гарантиях безопасности США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
НАТО. Фото: из открытых источников
Он считает, что влиятельные страны должны немедленно действовать и создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны отвечать строгим критериям.
Он также призвал к интеграции Украины в будущую европейскую систему безопасности как полноправного члена нового предложенного альянса.
Читайте также на портале "Комментарии" — раскол между Соединенными Штатами и европейскими союзниками внутри НАТО стал настоящим подарком для России и Китая. Такое заявление сделал бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью Радио Свобода.