Екс-генсек Альянсу закликав до створення нового союзу: що сталося з НАТО

Кравцев Сергей
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що настав час до створення європейського оборонного альянсу, оскільки НАТО, на його думку, розпадається. Також досить негативним сигналом є зростання сумнівів щодо гарантій безпеки США. Як інформує портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".
Він вважає, що впливові країни мають негайно діяти і створити новий союз, до якого увійдуть європейські країни, готові і здатні самостійно організувати оборону континенту. І ці країни мають відповідати суворим критеріям.
Він також закликав до інтеграції України до майбутньої європейської системи безпеки як повноправного члена нового запропонованого альянсу.
