Екс-генсек Альянсу закликав до створення нового союзу: що сталося з НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що настав час до створення європейського оборонного альянсу, оскільки НАТО, на його думку, розпадається. Також досить негативним сигналом є зростання сумнівів щодо гарантій безпеки США. Як інформує портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Зараз ми спостерігаємо розпад НАТО, і це небезпечно. Президент Трамп викликав стільки сумнівів щодо своєї відданості статті 5 та захисту Європи, що для європейців може бути лише один висновок: ми повинні стояти на власних ногах і бути здатними самостійно захистити наш континент", — зазначив Расмуссен.

Він вважає, що впливові країни мають негайно діяти і створити новий союз, до якого увійдуть європейські країни, готові і здатні самостійно організувати оборону континенту. І ці країни мають відповідати суворим критеріям.

"Країни НАТО, які досягають цільового показника витрат на оборону у п’ять відсотків, повинні мати можливість брати участь, зобов’язуватися дотримуватися гарантій безпеки, подібних до статті 5, та не допускати блокування військових операцій окремими державами. І має бути механізм виключення членів, які не відповідають цим умовам", — пояснив він.

Він також закликав до інтеграції України до майбутньої європейської системи безпеки як повноправного члена нового запропонованого альянсу.

"Зараз ми також бачимо, як швидко Україна розробляє нову зброю та боєприпаси. Нам це потрібно як оплот проти Росії", — зазначив Расмуссен.

Читайте також на порталі "Коментарі" — розкол між Сполученими Штатами та європейськими союзниками всередині НАТО став справжнім подарунком для Росії та Китаю. Таку заяву зробив колишній верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав в інтерв'ю Радіо Свобода.



