Экс-глава Альянса: страны НАТО могут ввести войска в Украину

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Кравцев Сергей
Некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Такое мнение высказал бывший глава НАТО Андерс Расмуссен, пишет "The Guardian".
Андерс Расмуссен. Фото: из открытых источников
Андерс Расмуссен заявил, что провел рабочую поездку по Европе и США, чтобы узнать настроения стран перед саммитом. По словам Расмуссена, если НАТО не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Альянс, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".
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Расмуссен добавил, что такое обращение Украины о военной помощи будет абсолютно законным. Также он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предоставлены в письменном виде и желательно до саммита.
Он заявил, что некоторые страны НАТО могут выступить за предоставление Украине гарантий безопасности во избежание вопроса о ее членстве в будущем.
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