Экс-глава Альянса: страны НАТО могут ввести войска в Украину

Некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Такое мнение высказал бывший глава НАТО Андерс Расмуссен, пишет "The Guardian".

Андерс Расмуссен. Фото: из открытых источников

Андерс Расмуссен заявил, что провел рабочую поездку по Европе и США, чтобы узнать настроения стран перед саммитом. По словам Расмуссена, если НАТО не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Альянс, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

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"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", — сказал он.

Расмуссен добавил, что такое обращение Украины о военной помощи будет абсолютно законным. Также он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предоставлены в письменном виде и желательно до саммита.

"Гарантии безопасности должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, совместимость с НАТО и поставки вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения", — сказал Расмуссен.

Он заявил, что некоторые страны НАТО могут выступить за предоставление Украине гарантий безопасности во избежание вопроса о ее членстве в будущем.

"Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что вопрос НАТО будет поднят на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа ярых восточно-центрально-европейских союзников, которые хотят по крайней мере четкого пути для Украины к членству в НАТО", — подчеркнул Расмуссен.

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