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В НАТО отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС

Военное преступление РФ подвергает угрозе тысячи мирных украинцев, отметил генсек Альянса Столтенберг

сегодня, 12:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Военное преступление оккупантов подвергает риску тысячи мирных жителей и уничтожает экологию местности. Как передает издание "Комментарии", так генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал террористический акт России на Каховской ГЭС. Свое мнение Столтенберг озвучил в Twitter. 

В НАТО отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный вред окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", — написал Столтенберг.


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Отметим, российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ ВСУ и "Энергоатома".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка назвала главную причину подрыва россиянами Каховской ГЭС.




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Источник: https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1665997944850378752
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