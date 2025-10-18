Экс-глава ЦРУ ответил, готова ли РФ к войне с НАТО

Если оккупанты будут продолжать запускать дроны или отправлять самолеты на территорию НАТО, то рано или поздно эти средства будут сбиты. Такое мнение высказал бывший руководитель отдела ЦРУ в Центре борьбы с терроризмом, руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг.

НАТО. Фото: из открытых источников

"Мне кажется, что Путин снова получает искаженные или просто неточные разведданные от своих внешних и внутренних служб относительно готовности Запада реагировать на те провокации, которые Россия уже осуществляет и готовит прямо сейчас. Нет сомнений, что, если Россия и в дальнейшем будет посылать беспилотники или самолеты над территорией НАТО, рано или поздно они будут сбиты", – отметил экс-руководитель отдела ЦРУ в Центре борьбы с терроризмом.

Он подчеркнул, что это станет серьезным этапом эскалации, последствия которого трудно будет предсказать.

Данненберг добавил, что окружение российского диктатора, которое подталкивает его начать войну против стран НАТО, получает такие же разведывательные данные, как и об Украине, когда все думали, что Киеву не удастся сдержать армию РФ.

Роберт Данненберг высказал убеждение, что Владимир Путин получает крайне ошибочные советы. Ведь с трудом верится, что российские военные готовы к более широкому конфликту с НАТО.

По словам руководителя Центра киберопераций и информационных операций, тот, кто подталкивает Путина к продолжению таких инцидентов, скорее всего, тот же, кто уверял диктатора в простоте и успехе вторжения в Украину.

