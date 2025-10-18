Екс-глава ЦРУ відповів, чи готова РФ до війни з НАТО

Якщо окупанти продовжуватимуть запускати дрони або відправляти літаки на територію НАТО, то рано чи пізно ці кошти будуть збиті. Таку думку висловив колишній керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Мені здається, що Путін знову отримує спотворені чи просто неточні розвіддані від своїх зовнішніх та внутрішніх служб щодо готовності Заходу реагувати на ті провокації, які Росія вже здійснює та готує просто зараз. Немає сумнівів, що якщо Росія й надалі посилатиме безпілотники чи літаки над територією НАТО, рано чи пізно їх буде збито", – зазначив екс-керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом.

Він наголосив, що це стане серйозним етапом ескалації, наслідки якого важко буде передбачити.

Данненберг додав, що оточення російського диктатора, яке підштовхує його розпочати війну проти країн НАТО, отримує такі самі розвідувальні дані, як і про Україну, коли всі думали, що Києву не вдасться стримати армію РФ.

Роберт Данненберг висловив переконання, що Володимир Путін отримує вкрай хибні поради. Адже важко віриться, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО.

За словами керівника Центру кібероперацій та інформаційних операцій, той, хто підштовхує Путіна до продовження таких інцидентів, швидше за все, той же, хто запевняв диктатора у простоті та успіху вторгнення в Україну.

