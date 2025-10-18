logo_ukra

Екс-глава ЦРУ відповів, чи готова РФ до війни з НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Екс-глава ЦРУ відповів, чи готова РФ до війни з НАТО

Путін отримує неправдиві розвідувальні дані, як і перед повномасштабним вторгненням в Україну

18 жовтня 2025, 15:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Якщо окупанти продовжуватимуть запускати дрони або відправляти літаки на територію НАТО, то рано чи пізно ці кошти будуть збиті. Таку думку висловив колишній керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

Екс-глава ЦРУ відповів, чи готова РФ до війни з НАТО

НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Мені здається, що Путін знову отримує спотворені чи просто неточні розвіддані від своїх зовнішніх та внутрішніх служб щодо готовності Заходу реагувати на ті провокації, які Росія вже здійснює та готує просто зараз. Немає сумнівів, що якщо Росія й надалі посилатиме безпілотники чи літаки над територією НАТО, рано чи пізно їх буде збито", – зазначив екс-керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом.

Він наголосив, що це стане серйозним етапом ескалації, наслідки якого важко буде передбачити.

Данненберг додав, що оточення російського диктатора, яке підштовхує його розпочати війну проти країн НАТО, отримує такі самі розвідувальні дані, як і про Україну, коли всі думали, що Києву не вдасться стримати армію РФ.

Роберт Данненберг висловив переконання, що Володимир Путін отримує вкрай хибні поради. Адже важко віриться, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО.

За словами керівника Центру кібероперацій та інформаційних операцій, той, хто підштовхує Путіна до продовження таких інцидентів, швидше за все, той же, хто запевняв диктатора у простоті та успіху вторгнення в Україну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи Путін може розширити фронт: чому диктатор поспішає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Москві наростає істерика: чому Путін без роздумів погодився на зустріч у Будапешті.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ne-viryu-shcho-rosiyski-viyskovi-gotovi-do-shirshogo-konfliktu-z-nato-ekskerivnik-tsru-dannenberg
