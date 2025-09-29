Экс-посол Украины в США назвал страну НАТО, куда первыми рванут российские вояки

Залеты дронов и прорывы самолетов воздушного пространства – это только начало масштабной кампании Кремля. Рано или поздно Москва попытается провести какую-то наземную операцию. Наиболее вероятной целью атаки станет Литва. Такое предположение в интервью каналу "Еспресо" высказал бывший Посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат отметил, европейские страны до сих пор не отошли от парадигмы существования в условиях мирного времени и боятся сбивать российские дроны и самолеты в своем воздушном пространстве, хотя военные протоколы того требуют. Чалый убежден, что так будет продолжаться и дальше, пока россияне не перейдут на новый уровень эскалации.

"Моя версия такова, что без суши, без какой-то комбинированной операции, диверсионными группами, в сочетании с теми же дронами, не будет так воспринято в Европе, как это воспринимается сейчас. Оно воспринято будет совсем по-другому. Далее о жертвах, если погибнут люди, то это опять будет по-другому", — сказал Валерий Чалый.

Дипломат убежден, что сценарий ограниченного наземного вторжения в страны НАТО со стороны России на самом деле очень вероятен.

По его мнению, для оправдания своей агрессии Кремль устроит провокацию против Литвы, через которую проходит сухопутная логистика между Россией и Калининградской областью.

Валерий Чалый считает, что у россиян есть соглашение подписанное, что эти грузы должны проходить в том числе через Литву. Но была ситуация, когда литовцы задерживали российские поезда на некоторое время, потому что россияне запускали подсанкционные грузы. И тогда была очень непростая ситуация, когда разруливали её по линии Москва-Брюссель. Очень легко это сделать, специально поставить туда подсанкционный груз, потом, если литовцы его блокируют, заявить, что таким образом блокируется Калининградская область и ее жители, и из гуманитарных нужд надо восстановить этот коридор, описал сценарий дипломат.

