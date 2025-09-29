Екс-посол України в США назвав країну НАТО, куди першими рвонуть російські вояки

Зальоти дронів та прориви літаків повітряного простору – це лише початок масштабної кампанії Кремля. Рано чи пізно Москва спробує здійснити якусь наземну операцію. Найімовірнішою метою атаки стане Литва. Таке припущення в інтерв'ю каналу "Еспресо" висловив колишній посол України у США Валерій Чалий.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Дипломат зазначив, що європейські країни досі не відійшли від парадигми існування в умовах мирного часу і бояться збивати російські дрони та літаки у своєму повітряному просторі, хоча військові протоколи цього вимагають. Чалий переконаний, що так продовжуватиметься й надалі, доки росіяни не перейдуть на новий рівень ескалації.

"Моя версія така, що без суші, без якоїсь комбінованої операції диверсійними групами, у поєднанні з тими ж дронами, не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по-іншому. Далі про жертви, якщо загинуть люди, то це знову буде по-іншому", — сказав Валерій.

Дипломат переконаний, що сценарій обмеженого наземного вторгнення до країн НАТО з боку Росії насправді є дуже ймовірним.

На його думку, для виправдання своєї агресії Кремль влаштує провокацію проти Литви, через яку відбувається сухопутна логістика між Росією та Калінінградською областю.

Валерій Чалий вважає, що росіяни мають угоду підписану, що ці вантажі мають проходити в тому числі через Литву. Але була ситуація, коли литовці затримували російські потяги на якийсь час, бо росіяни запускали підсанкційні вантажі. І тоді була дуже непроста ситуація, коли її розрулювали по лінії Москва-Брюссель. Дуже легко це зробити, спеціально поставити туди підсанкційний вантаж, потім, якщо литовці його блокують, заявити, що таким чином блокується Калінінградська область та її мешканці, і з гуманітарних потреб треба відновити цей коридор, описав сценарій дипломат.

