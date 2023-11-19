Эксперты предупреждают о новой войне России и назвали временные рамки

Согласно последнему анализу DGAP, если война в Украине будет заморожена, Россия сможет подготовить свои сухопутные силы для атаки по странам НАТО через пять лет. Именно столько времени Европа имеет для подготовки к возможной российской агрессии, вероятно, на одну из Балтийских стран.

Россия может начать войну против стран НАТО в ближайшие 10 лет. Фото из открытых источников

Эксперты в отчете под названием "Предотвращение следующей войне", который недавно опубликовал Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) подчеркивают, что почти после двух лет войны в Украине, Россия больше всего понесла потери среди сухопутных войск и материальных сил. Однако, "способность России больше, чем создается нынешнее впечатление".

"По оценкам экспертов и разведывательных служб, России понадобится от шести до десяти лет, чтобы восстановить свою армию до такого уровня, когда она сможет решиться атаковать НАТО", – сказал один из авторов отчета DGAP Кристиан Меллинг.

Таким образом, страны Европы имеют только 5-10 лет, чтобы подготовиться в военном плане к возможному нападению России на территорию НАТО при условии, что война в Украине заморозится. Члены НАТО находятся в "гонке со временем" по модернизации военных сил в Европе таким образом, чтобы их потенциал сдерживания превышал российские расчеты для успешного нападения, например, на такие страны НАТО как Литву, Латвию или Эстонию.

"Нападение России на НАТО больше нельзя исключать. Вопрос больше не в том, должны ли Германия и НАТО быть способными к войне, а скорее в том, когда", — объясняет аналитик DGAP Кристиан Меллинг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал первый шаг, который должен предпринять Путин для мира в Украине.

Также "Комментарии" писали о Путине, который заявил, что не верил в войну против Украины, добавив, что в 2014 году назвал бы таких людей безумными. Однако сейчас президент России назвал причины начала военного конфликта.