Если не НАТО, то кто: возможны ли новые военные союзы в Европе

На фоне существующих противоречий внутри НАТО часто возникают дискуссии о возможности создания новых военно-политических союзов странами Запада. Против таких союзов выступают США, желающие, чтобы безопасность цивилизованного мира опиралась на Североатлантический союз, где они играют ключевую роль. Однако позиция Штатов не означает, что создание новых оборонных союзов невозможно, убежден политический эксперт Валерий Клочок.

НАТО переживает трудные времена. Фото из открытых источников

"В 2015 году после аннексии Крыма Великобритания создала Объединенные экспедиционные силы. Фактически, это был новый союз, в состав которого вошли 9 северо-европейских государств – Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Все эти страны на сегодняшний день являются членами НАТО. Соответствующий союз был создан, несмотря на то, что США не были в восторге от него. То, что после начала российской агрессии в Европе Великобритания, считающаяся ключевым партнером США, выступила инициатором создания нового военно-политического союза, говорит о том, что такие союзы возможны", — сказал Валерий Клочок.

По мнению политолога, рано или поздно Запад предстанет перед фактом, что НАТО будет не способно оказать реальное сопротивление российской агрессии, что станет катализатором для создания новых оборонных союзов на базе Альянса.

По словам эксперта, на создание новых военных блоков может даже не понадобиться дополнительное финансирование, поскольку, в частности, Дональд Трамп, когда намекал о возможном выходе США из НАТО, говорил, что готов оставить европейцам американское оружие и бронетехнику.