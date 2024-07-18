logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Если не НАТО, то кто: возможны ли новые военные союзы в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Если не НАТО, то кто: возможны ли новые военные союзы в Европе

Альтернативой НАТО могут стать новые военно-политические союзы

сегодня, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

На фоне существующих противоречий внутри НАТО часто возникают дискуссии о возможности создания новых военно-политических союзов странами Запада. Против таких союзов выступают США, желающие, чтобы безопасность цивилизованного мира опиралась на Североатлантический союз, где они играют ключевую роль. Однако позиция Штатов не означает, что создание новых оборонных союзов невозможно, убежден политический эксперт Валерий Клочок.

Если не НАТО, то кто: возможны ли новые военные союзы в Европе

НАТО переживает трудные времена. Фото из открытых источников

"В 2015 году после аннексии Крыма Великобритания создала Объединенные экспедиционные силы. Фактически, это был новый союз, в состав которого вошли 9 северо-европейских государств – Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Все эти страны на сегодняшний день являются членами НАТО. Соответствующий союз был создан, несмотря на то, что США не были в восторге от него. То, что после начала российской агрессии в Европе Великобритания, считающаяся ключевым партнером США, выступила инициатором создания нового военно-политического союза, говорит о том, что такие союзы возможны", — сказал Валерий Клочок.

По мнению политолога, рано или поздно Запад предстанет перед фактом, что НАТО будет не способно оказать реальное сопротивление российской агрессии, что станет катализатором для создания новых оборонных союзов на базе Альянса.

По словам эксперта, на создание новых военных блоков может даже не понадобиться дополнительное финансирование, поскольку, в частности, Дональд Трамп, когда намекал о возможном выходе США из НАТО, говорил, что готов оставить европейцам американское оружие и бронетехнику.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_WIVA0mK-rM&t=1616s
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости