Есть компромисс: Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

Альтернативой вступления Украины в НАТО, является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства отметил, Украина не поддерживает использование войск Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве военного контингента в Украине после завершения полномасштабной войны.

"Мы за контингент, если это часть гарантий безопасности, подчеркну, без Америки это невозможно, без Америки гарантии безопасности – это не гарантии безопасности в полном составе, какими они должны быть", — пояснил он.

Зеленский отметил, что военный контингент должен быть, впрочем, интеграция Украины в НАТО является самым дешевым вариантом.

"Если мы не в НАТО, то НАТО должно быть в Украине. Какая армия у РФ — 1,5 млн будет на 2025 год. Армия Украины должна быть как минимум 1,5 млн. Нам нужно 1,5 млн. У нас 1 млн, нам дадут 500 тысяч? Их столько нет, нет такого количества в Европе", — отметил он.

По словам президента, Украина должна иметь такую же армию, как и в России. При этом ее необходимо не только финансировать, но и вооружать. Несмотря на то, что президенту США Дональду Трампу не нравится идея с интеграцией Украины в Альянс, все же Киев согласен с тем, что на оборону необходимо тратить не менее 5% от ВВП.

"Это нужно уже Европе – увеличивать производство, количественный и качественный состав своей армии. Поэтому идея Макрона (Эммануэль Макрон, президент Франции, — ред.), я говорю, если это часть — да, если будет 100-150 тысяч военных из Европы, да. Новсе равно, мы не выйдем на то количество армии, которая напротив (в России – ред.)", — пояснил он.

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