Есть компромисс: Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Альтернативой вступления Украины в НАТО, является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Глава украинского государства отметил, Украина не поддерживает использование войск Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве военного контингента в Украине после завершения полномасштабной войны.
Зеленский отметил, что военный контингент должен быть, впрочем, интеграция Украины в НАТО является самым дешевым вариантом.
По словам президента, Украина должна иметь такую же армию, как и в России. При этом ее необходимо не только финансировать, но и вооружать. Несмотря на то, что президенту США Дональду Трампу не нравится идея с интеграцией Украины в Альянс, все же Киев согласен с тем, что на оборону необходимо тратить не менее 5% от ВВП.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начинает войну с НАТО: куда проникли российские диверсанты.
Новости