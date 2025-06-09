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Есть ли еще смысл говорить о членстве Украины в НАТО: Рютте сделал заявление

Генсек обратил внимание, что НАТО продолжает оказывать Украине как практическую, так и политическую поддержку

9 июня 2025, 22:51
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Кравцев Сергей

Необратимый путь Украины в НАТО никто не отменял. Такое заявление во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.  

Есть ли еще смысл говорить о членстве Украины в НАТО: Рютте сделал заявление

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"И я предполагаю, что он останется в силе и после саммита, независимо от того, будет ли он снова упомянут в коммюнике или нет. Я думаю, что это не имеет значения, потому что все формулировки, о которых мы ранее договорились, остаются в силе, пока мы не решим, что они больше не актуальны", – сказал генсек.

Рютте также подчеркнул, что украинский народ "заслуживает справедливого и прочного мира". Генсек добавил, что НАТО продолжает оказывать Украине как практическую, так и политическую поддержку.

При этом Марк Рютте пояснил, что долгосрочная поддержка Украины совсем не направлена на затягивание войны. Она направлена на то, чтобы помочь Украине защитить себя сегодня и предотвратить любую агрессию в будущем. НАТО поддерживает Украину сейчас и будет поддерживать ее в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Россия находится в войне с Украиной, российская военная машина набирает ход. РФ оперативно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение пяти лет. Такое мнение во время выступления в Chatham House высказал генсек НАТО Марк Рютте

Генсек отметил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы с помощью китайских технологий и производит оружие быстрее, чем думали в НАТО. В частности, страна-агрессор за три месяца производит столько снарядов, сколько весь НАТО за год. 

Рютте уточнил, что согласно прогнозам, только в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и 200 ракет "Искандер". 




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Источник: https://www.youtube.com/live/Gtq_OeASgfE
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