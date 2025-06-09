Рютте прямо намекнул, чем может обернуться для НАТО прекращение огня в Украине

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что Россия находится в войне с Украиной, российская военная машина набирает ход. РФ оперативно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение пяти лет. Такое мнение во время выступления в Chatham House высказал генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Генсек отметил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы с помощью китайских технологий и производит оружие быстрее, чем думали в НАТО. В частности, страна-агрессор за три месяца производит столько снарядов, сколько весь НАТО за год.
Рютте уточнил, что согласно прогнозам, только в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и 200 ракет "Искандер".
Генсек высказал мнение, что путинский режим может быть готов применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.
Генсек обратил внимание, что сейчас фактически все страны НАТО находятся на "восточном фланге".
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Также издание "Комментарии" сообщало – прямой войны с Россией не избежать: генсек НАТО Рютте готовится озвучить чрезвычайный призыв к союзникам наращиваться вооружение.
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