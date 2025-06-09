Рютте прямо намекнул, чем может обернуться для НАТО прекращение огня в Украине

Несмотря на то, что Россия находится в войне с Украиной, российская военная машина набирает ход. РФ оперативно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение пяти лет. Такое мнение во время выступления в Chatham House высказал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы с помощью китайских технологий и производит оружие быстрее, чем думали в НАТО. В частности, страна-агрессор за три месяца производит столько снарядов, сколько весь НАТО за год.

Рютте уточнил, что согласно прогнозам, только в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и 200 ракет "Искандер".

Генсек высказал мнение, что путинский режим может быть готов применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.

Генсек обратил внимание, что сейчас фактически все страны НАТО находятся на "восточном фланге".

"Новое поколение российских ракет летит со скоростью, во много раз превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет всего несколько минут. Больше нет востока и запада. Есть только НАТО", — добавил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – прямой войны с Россией не избежать: генсек НАТО Рютте готовится озвучить чрезвычайный призыв к союзникам наращиваться вооружение.



