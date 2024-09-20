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"Это была ошибка": Столтенберг произнес прощальную речь

Йенс Столтенберг объяснил, где страны НАТО ошиблись в отношении России, и почему они могут допустить новую ошибку.

20 сентября 2024, 10:50 comments6625
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Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, покидающий свой пост в конце сентября, призвал Альянс не совершать такой же ошибки с Китаем, которую страны НАТО сделали с Россией, став зависимым от ее сырья.

"Это была ошибка": Столтенберг произнес прощальную речь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг рассказал, что во время его каденции важность НАТО была подвергнута сомнению. Он вспомнил, что Североатлантический союз называли "разрозненным", "устаревшим" и "мертвым". Однако теперь, по его словам, "реальность такова, что НАТО сильнее, сплоченнее, чем когда-либо прежде", а Украина все ближе к Альянсу.

Генсек НАТО указал, что "свобода важнее свободной торговли" и вспомнил некоторых союзников, которые в свое время были уверены, что закупка российского газа – это только коммерческое дело.

"Это была ошибка. Россия использует газ как средство принуждения, чтобы не дать нам поддерживать Украину. Мы не можем совершить такую же ошибку с Китаем", — сказал генсек НАТО, указав на редкоземельные металлы и контроль Пекина над критической инфраструктурой.

Также Столтенберг добавил, что Украина должна получить гарантии безопасности для крепкого и стабильного мира, а одним из таких факторов является ее членство в НАТО.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет крепкой безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится", – сказал Столтенберг.

1 октября генеральным секретарем НАТО станет нидерландец Марк Рютте, который заменит норвежца Йенса Столтенберга, возглавлявшего Альянс в течение десяти лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО назвал самый большой риск на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, почему нового генсека НАТО называют "Тефлоновый Марк ".



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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_228915.htm
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