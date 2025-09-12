logo

Это еще не конец: в НАТО заинтриговали военным ответом, который готовит Альянс РФ за удар по Польше
Это еще не конец: в НАТО заинтриговали военным ответом, который готовит Альянс РФ за удар по Польше

Bloomberg пишет о том, что помимо "военного ответа" России будет дан еще и политический ответ

12 сентября 2025, 07:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Ключевая задача – усилить сдерживание на восточном фланге Альянса. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

Это еще не конец: в НАТО заинтриговали военным ответом, который готовит Альянс РФ за удар по Польше

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседника СМИ отмечает, что военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех военных операций Альянса.

Как рассказал источник, сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются, необходимы.

"В перспективе нам предстоит сделать еще очень многое. В настоящее время страны уже проводят усовершенствования вооружения, чтобы снизить затраты на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами Альянса", — заявил Гринкевич.

Также он сказал, что НАТО извлечет уроки и сейчас "мы узнаем о вещах", которых нужно улучшить, чтобы противостоять "ограниченным вторжениям".

Помимо "военного ответа", собеседник издания рассказал, что будет дан еще и политический ответ. Первый такой ответ был уже дан в среду, когда генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили "безрассудное поведение" России.

Кроме того, источник сообщил, что хоть количество дронов, нарушивших воздушное пространство Польши было беспрецедентным, и это заставило самолеты НАТО сбивать их прямо в воздушном пространстве Альянса, однако установить намерение — сложно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп шокировал новым заявлением: что сказал о вторжении российских дронов в Польшу.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-11/nato-working-on-defensive-measures-after-poland-drone-incident?srnd=homepage-europe
