Трамп шокировал новым заявлением: что сказал о вторжении российских дронов в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Как передает портал "Комментарии", такое мнение Трамп высказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это могло быть ошибкой, но, несмотря на это, я не доволен тем, что связано со всей этой ситуацией. Но, надеюсь, все это закончится", – высказался президент.

Детали: Трамп также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии".

Далее от американского лидера прозвучали уже стандартные фразы о том, что ему это "не нравится" и он "не в восторге от этого".

Отметим, ранее Дональд Трамп не менее загадочно прокомментировал вторжение БПЛА в воздушное пространство Польши дронами в ночь на 10 сентября.

"Что с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Что ж, началось!", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ.




