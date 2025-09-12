Трамп шокировал новым заявлением: что сказал о вторжении российских дронов в Польшу

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Как передает портал "Комментарии", такое мнение Трамп высказал во время общения с журналистами в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Детали: Трамп также добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии".
Далее от американского лидера прозвучали уже стандартные фразы о том, что ему это "не нравится" и он "не в восторге от этого".
Отметим, ранее Дональд Трамп не менее загадочно прокомментировал вторжение БПЛА в воздушное пространство Польши дронами в ночь на 10 сентября.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.