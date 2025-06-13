Этот шаг НАТО может еще больше разозлить Путина: о чем идет речь

НАТО собирается усилить свои системы противоракетной обороны, чтобы защитить себя от возможного нападения, что, скорее всего, приведет к большему напряжению в отношениях с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

НАТО. Фото из открытых источников

Ссылаясь на свои источники издание отмечает, что страны-члены НАТО впервые обсуждают возможность объединения противоракетного щита альянса с другими средствами противоракетной обороны.

"Москва уже давно выражает недовольство присутствием сил баллистической обороны НАТО, в частности, размещением ракет-перехватчиков в Польше и Румынии. Альянс отводил жалобы, указывая на ракетные угрозы дальнего радиуса действия со стороны Ирана", — говорится в материале.

При этом собеседники Bloomberg говорят, что сочетание противоракетной обороны с интегрированной системой НАТО будет направлено против всех угроз в будущем, среди которых и сдерживание России.

"НАТО находится в процессе усиления своей обороны перед лицом российской агрессии в течение трех лет после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Альянс, состоящий из 32 стран-членов, только что принял самые амбициозные новые цели в области вооружений со времен холодной войны", — добавили в издании.

Источники добавляют, что переговоры об интеграции могут закончиться к тому времени, когда лидеры НАТО соберутся в Гааге на саммит 24-25 июня, но обсуждение может продолжиться и после него.

Читайте также на портале "Комментарии" — Североатлантический альянс расширит свои возможности спутникового наблюдения на более масштабные участки земли. Это позволит союзникам отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал командующий Пьер Вандье.



