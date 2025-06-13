Этот шаг НАТО может еще больше разозлить Путина: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
НАТО собирается усилить свои системы противоракетной обороны, чтобы защитить себя от возможного нападения, что, скорее всего, приведет к большему напряжению в отношениях с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.
НАТО. Фото из открытых источников
Ссылаясь на свои источники издание отмечает, что страны-члены НАТО впервые обсуждают возможность объединения противоракетного щита альянса с другими средствами противоракетной обороны.
При этом собеседники Bloomberg говорят, что сочетание противоракетной обороны с интегрированной системой НАТО будет направлено против всех угроз в будущем, среди которых и сдерживание России.
Источники добавляют, что переговоры об интеграции могут закончиться к тому времени, когда лидеры НАТО соберутся в Гааге на саммит 24-25 июня, но обсуждение может продолжиться и после него.
Читайте также на портале "Комментарии" — Североатлантический альянс расширит свои возможности спутникового наблюдения на более масштабные участки земли. Это позволит союзникам отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал командующий Пьер Вандье.
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