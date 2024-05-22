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Этот шаг РФ все меняет: Эстония призвала НАТО "проснуться"

В парламенте Эстонии призвали НАТО отреагировать после намека РФ на планы изменить границу

сегодня, 14:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Североатлантическому альянсу пора немедленно "проснуться" и доказать способность адекватно реагировать на угрозы, в частности после намеков Москвы на планы перекроить границу в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Х (Twitter) сделал глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

Этот шаг РФ все меняет: Эстония призвала НАТО "проснуться"

НАТО. Фото из открытых источников

Глава комитета по иностранным делам отреагировал на материал в "Moscow Times" о проекте документа, свидетельствующего о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. 

Марко Михкельсон заявил, что такими шагами Россия испытывает готовность НАТО защищаться. До сих пор Владимир Путин получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией, как помощь Украине "вполсилы" и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное заглушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры. Даже послы стран НАТО не решаются на совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело, будто НАТО в состоянии войны с Россией, высказался Михкельсон.

По его мнению, Москва рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка, и составляющая этой стратегической цели – подорвать авторитет НАТО.

"Уже пора союзникам в НАТО проснуться и определиться, какими симметричными или асимметричными шагами отвечать России. Иначе мы увидим со стороны России новые провокации, которые в конце концов могут привести к непосредственному вооруженному конфликту", – заявил Михкельсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Финляндия отреагировала на решение РФ передвинуть границу.




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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 13:52

Знов ці провокатори закликають інших прокинутись. Їв було мало спровокувати юдейсько-путинську кризу. Провокатори повинні бути покарані це на їх руках слов'янська кров з обох сторін. Якби вони лишались у складі імперії їм би не вдалось провокувати Януковича. Що то тоді було? Якою ціною підписали асоціацію з ЄС і що це дало простим українцям? Замість всієї України тільки купка олігархів і корумпованих пішла європейським шляхом, воно того було варто? Провокаторів треба силою повернути в імперське стойло, вони ж прагнуть силою повертати на м'ясо тих хто збіг з юдейського концтабору. Нехай на собі відчують ж саме.


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