Этот шаг РФ все меняет: Эстония призвала НАТО "проснуться"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Североатлантическому альянсу пора немедленно "проснуться" и доказать способность адекватно реагировать на угрозы, в частности после намеков Москвы на планы перекроить границу в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Х (Twitter) сделал глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.
НАТО. Фото из открытых источников
Глава комитета по иностранным делам отреагировал на материал в "Moscow Times" о проекте документа, свидетельствующего о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
Марко Михкельсон заявил, что такими шагами Россия испытывает готовность НАТО защищаться. До сих пор Владимир Путин получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией, как помощь Украине "вполсилы" и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное заглушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры. Даже послы стран НАТО не решаются на совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело, будто НАТО в состоянии войны с Россией, высказался Михкельсон.
По его мнению, Москва рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка, и составляющая этой стратегической цели – подорвать авторитет НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — Финляндия отреагировала на решение РФ передвинуть границу.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 13:52
Знов ці провокатори закликають інших прокинутись. Їв було мало спровокувати юдейсько-путинську кризу. Провокатори повинні бути покарані це на їх руках слов'янська кров з обох сторін. Якби вони лишались у складі імперії їм би не вдалось провокувати Януковича. Що то тоді було? Якою ціною підписали асоціацію з ЄС і що це дало простим українцям? Замість всієї України тільки купка олігархів і корумпованих пішла європейським шляхом, воно того було варто? Провокаторів треба силою повернути в імперське стойло, вони ж прагнуть силою повертати на м'ясо тих хто збіг з юдейського концтабору. Нехай на собі відчують ж саме.