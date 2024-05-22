Этот шаг РФ все меняет: Эстония призвала НАТО "проснуться"

Североатлантическому альянсу пора немедленно "проснуться" и доказать способность адекватно реагировать на угрозы, в частности после намеков Москвы на планы перекроить границу в Балтийском море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Х (Twitter) сделал глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

НАТО. Фото из открытых источников

Глава комитета по иностранным делам отреагировал на материал в "Moscow Times" о проекте документа, свидетельствующего о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Марко Михкельсон заявил, что такими шагами Россия испытывает готовность НАТО защищаться. До сих пор Владимир Путин получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией, как помощь Украине "вполсилы" и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное заглушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры. Даже послы стран НАТО не решаются на совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело, будто НАТО в состоянии войны с Россией, высказался Михкельсон.

По его мнению, Москва рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка, и составляющая этой стратегической цели – подорвать авторитет НАТО.

"Уже пора союзникам в НАТО проснуться и определиться, какими симметричными или асимметричными шагами отвечать России. Иначе мы увидим со стороны России новые провокации, которые в конце концов могут привести к непосредственному вооруженному конфликту", – заявил Михкельсон.

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