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Европа готовится к войне без США: НАТО запускает секретную программу

Лондон, Париж и Берлин инвестируют десятки миллиардов долларов в создание новых ракет, способных поражать цели более чем за две тысячи километров

8 июля 2026, 07:11
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Кравцев Сергей

Великобритания, Франция и Германия запускают крупнейшую за последние годы программу по разработке европейского дальнобойного вооружения стоимостью около 50 миллиардов долларов. Инициатива реализуется в рамках НАТО и призвана сократить критическое отставание Европы от России в сфере высокоточных ударных систем.

Европа готовится к войне без США: НАТО запускает секретную программу

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, в течение ближайших десяти лет участники проекта намерены создать новое поколение вооружений, способных поражать цели на расстоянии свыше двух тысяч километров. Именно такой потенциал, по оценке союзников, сегодня практически отсутствует у большинства европейских армий.

В британском правительстве отмечают, что проект предусматривает объединение научных разработок, оборонных технологий и производственных мощностей европейских государств. Основная цель – сформировать собственную независимую систему создания дальнобойного оружия без критической зависимости от американских технологий.

Сегодня Европа располагает лишь двумя основными образцами такого вооружения – немецкими ракетами Taurus и совместной британско-французской системой Storm Shadow/SCALP. Однако их запасы заметно сократились после масштабных поставок Украине, где эти ракеты применялись для ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

Дополнительным стимулом для запуска программы стало решение президента США Дональда Трампа отказаться от размещения американских крылатых ракет Tomahawk в Германии. Кроме того, значительная часть подобных вооружений была израсходована США во время конфликта с Ираном.

Параллельно Великобритания продолжает отдельную программу Brakestop, предусматривающую создание более доступных аналогов Storm Shadow для Украины. Новые разработки должны полностью обходиться без американских компонентов и программного обеспечения, что позволит ускорить их производство и поставки.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/-50-billion-nato-effort-seeks-deep-strike-weapons-without-us
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