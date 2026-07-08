Європа готується до війни без США: НАТО запускає секретну програму

Великобританія, Франція та Німеччина запускають найбільшу за останні роки програму розробки європейського далекобійного озброєння вартістю близько 50 мільярдів доларів. Ініціатива реалізується в рамках НАТО та покликана скоротити критичне відставання Європи від Росії у сфері високоточних ударних систем.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, протягом найближчих десяти років учасники проекту мають намір створити нове покоління озброєнь, здатних вражати цілі на відстані понад дві тисячі кілометрів. Саме такий потенціал, за оцінкою союзників, сьогодні практично відсутній у більшості європейських армій.

У британському уряді наголошують, що проект передбачає об'єднання наукових розробок, оборонних технологій та виробничих потужностей європейських держав. Основна мета – сформувати власну незалежну систему створення далекобійної зброї без критичної залежності від американських технологій.

Сьогодні Європа має лише два основні зразки такого озброєння — німецькі ракети Taurus і спільну британсько-французьку систему Storm Shadow/SCALP. Однак їх запаси помітно скоротилися після масштабних постачань Україні, де ці ракети застосовувалися для ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі.

Додатковим стимулом для запуску програми стало рішення президента США Дональда Трампа відмовитись від розміщення американських крилатих ракет Tomahawk у Німеччині. Крім того, значну частину подібних озброєнь було витрачено США під час конфлікту з Іраном.

Паралельно Великобританія продовжує окрему програму Brakestop, яка передбачає створення доступніших аналогів Storm Shadow для України. Нові розробки повинні повністю обходитися без американських компонентів та програмного забезпечення, що дозволить прискорити їх виробництво та постачання.

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