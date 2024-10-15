logo

BTC/USD

66894.29

ETH/USD

2591.71

LTC/USD

69.61

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Формируется ось зла: что означает участие КНДР в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Формируется ось зла: что означает участие КНДР в войне против Украины

На глазах у всего мира создается ось зла

сегодня, 23:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины.

Формируется ось зла: что означает участие КНДР в войне против Украины

Запад должен отреагировать на участие солдат КНДР в войне. Фото из открытых источников

"Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хоть какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, на глазах всего мира выстраивается очень мощная и сплоченная ось зла, против которой Запад не может ничего предложить, кроме смешных заявлений, неработающих санкций, волнения и беспокойства.

"Думать о том, что мир не погрузится в войны, очень наивно и опрометчиво. Как и не готовиться к ним, ведь это первое, что нужно делать, если действительно хочешь мира", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США выразили обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военных в войне в Украине на стороне России. По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, если сообщения об участии войск КНДР в российско-украинской войне подтвердятся, то это будет означать "значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5410
Теги:

Новости

Все новости