Формируется ось зла: что означает участие КНДР в войне против Украины

В Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины.

Запад должен отреагировать на участие солдат КНДР в войне. Фото из открытых источников

"Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хоть какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, на глазах всего мира выстраивается очень мощная и сплоченная ось зла, против которой Запад не может ничего предложить, кроме смешных заявлений, неработающих санкций, волнения и беспокойства.

"Думать о том, что мир не погрузится в войны, очень наивно и опрометчиво. Как и не готовиться к ним, ведь это первое, что нужно делать, если действительно хочешь мира", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США выразили обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военных в войне в Украине на стороне России. По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, если сообщения об участии войск КНДР в российско-украинской войне подтвердятся, то это будет означать "значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.