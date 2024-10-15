Формируется ось зла: что означает участие КНДР в войне против Украины

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Марьян Ощановский
В Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины.
Запад должен отреагировать на участие солдат КНДР в войне. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, на глазах всего мира выстраивается очень мощная и сплоченная ось зла, против которой Запад не может ничего предложить, кроме смешных заявлений, неработающих санкций, волнения и беспокойства.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США выразили обеспокоенность по поводу возможного участия северокорейских военных в войне в Украине на стороне России. По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, если сообщения об участии войск КНДР в российско-украинской войне подтвердятся, то это будет означать "значительное усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.
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