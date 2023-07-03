Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО – СМИ

Перед саммитом НАТО в Литве Франция занимает по отношению к членству Украины в НАТО схожую позицию к той, которую отстаивают страны Балтии и Польша. Таким образом, Франция все больше отдаляется от Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Monde.

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые узнал об изменении позиции Франции по отношению к Украине в июне, во время Веймарского треугольника – неформального союза между тремя странами: Франция, Германия и Польша.

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"Встреча больше походила на своеобразный мозговой штурм под руководством Макрона, во время которого была очевидна близость между Парижем и Варшавой", — указывает французское издание слова присутствующего на встрече дипломата.

Le Monde утверждает, что за несколько часов до встречи президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны, чтобы определить позицию Франции по отношению к Украине в НАТО и таким образом послать сигнал Киеву.

Другими признаками того, что Франция все больше отдаляется от позиций Германии – это отмена визита Макрона в Берлин. Президент Франции указывает, что это произошло из-за беспорядков в его стране, однако Le Monde считает, что сейчас происходит стагнация в отношениях между союзниками.

"Через шестнадцать месяцев после начала войны в Украине франко-германские отношения зашли в тупик, особенно в сфере обороны и безопасности", — заключает Le Monde.

Напомним, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили совместно против вступления Украины в военный альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба призвал Запад не повторять ошибку, приведшую к войне в Украине.

Также "Комментарии" писал о четырех странах, которые против предоставления Украине прямых гарантий безопасности.