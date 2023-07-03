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Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО – СМИ

Франция удаляется от позиции Германии по отношению к Украине в НАТО и кардинально меняет ее по сравнению с предыдущими годами.

сегодня, 09:25 comments1469
Автор:
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Slava Kot
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Перед саммитом НАТО в Литве Франция занимает по отношению к членству Украины в НАТО схожую позицию к той, которую отстаивают страны Балтии и Польша. Таким образом, Франция все больше отдаляется от Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Monde.

Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО – СМИ

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые узнал об изменении позиции Франции по отношению к Украине в июне, во время Веймарского треугольника – неформального союза между тремя странами: Франция, Германия и Польша.


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"Встреча больше походила на своеобразный мозговой штурм под руководством Макрона, во время которого была очевидна близость между Парижем и Варшавой", — указывает французское издание слова присутствующего на встрече дипломата.

Le Monde утверждает, что за несколько часов до встречи президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны, чтобы определить позицию Франции по отношению к Украине в НАТО и таким образом послать сигнал Киеву.

Другими признаками того, что Франция все больше отдаляется от позиций Германии – это отмена визита Макрона в Берлин. Президент Франции указывает, что это произошло из-за беспорядков в его стране, однако Le Monde считает, что сейчас происходит стагнация в отношениях между союзниками.

"Через шестнадцать месяцев после начала войны в Украине франко-германские отношения зашли в тупик, особенно в сфере обороны и безопасности", — заключает Le Monde.

Напомним, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили совместно против вступления Украины в военный альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба призвал Запад не повторять ошибку, приведшую к войне в Украине.

Также "Комментарии" писал о четырех странах, которые против предоставления Украине прямых гарантий безопасности.



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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/07/02/guerre-en-ukraine-nouvelles-frictions-entre-la-france-et-l-allemagne-sur-l-otan_6180238_3210.html
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