Генсек НАТО отреагировал на выступление президента России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, где тот заявил, что выходит из ядерного соглашения между США и РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Владимир Путин, выступая 21 февраля, заявил, что Российская Федерация прекращает двусторонний договор о контроле за ядерным вооружением. На такие слова отреагировал глава НАТО Йенс Столтенберг, который в очередной раз обвинил Путина в войне, а также подчеркнул, что российский диктатор не должен победить, ведь это будет угрожать всему мировому порядку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Генсек НАТО подытожил свое выступление словами о том, что Россия все же пересмотрит свое решение о выходе из договора.
Договор СНВ о контроле над ядерными вооружениями позволял проводить ежегодные инспекции США в России и наоборот.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик по обороне проанализировал выступление российского президента и пришел к выводу, что Владимир Путин полностью отверг идею мирных переговоров и готовится к третьей мировой войне.
Также "Комментарии" писали о реакции украинского политика Михаила Подоляка на выступление российского диктатора.
Обсуждения
Новости