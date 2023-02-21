Генсек НАТО отреагировал на выступление президента России

Генеральный секретарь НАТО отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, где тот заявил, что выходит из ядерного соглашения между США и РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Владимир Путин, выступая 21 февраля, заявил, что Российская Федерация прекращает двусторонний договор о контроле за ядерным вооружением. На такие слова отреагировал глава НАТО Йенс Столтенберг, который в очередной раз обвинил Путина в войне, а также подчеркнул, что российский диктатор не должен победить, ведь это будет угрожать всему мировому порядку.

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"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну. Сегодня Путин ясно дал понять, он готовится к новой войне. Путин не должен победить. Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира", – сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО подытожил свое выступление словами о том, что Россия все же пересмотрит свое решение о выходе из договора.

"Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новой программе", – говорит Столтенберг.

Договор СНВ о контроле над ядерными вооружениями позволял проводить ежегодные инспекции США в России и наоборот.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик по обороне проанализировал выступление российского президента и пришел к выводу, что Владимир Путин полностью отверг идею мирных переговоров и готовится к третьей мировой войне.

Также "Комментарии" писали о реакции украинского политика Михаила Подоляка на выступление российского диктатора.



