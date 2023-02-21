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Генсек НАТО отреагировал на выступление президента России

Столтенберг надеется, что российский диктатор пересмотрит свое решение о выходе из ядерного соглашения между США и Российской Федерацией.

сегодня, 14:40
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, где тот заявил, что выходит из ядерного соглашения между США и РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО отреагировал на выступление президента России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Владимир Путин, выступая 21 февраля, заявил, что Российская Федерация прекращает двусторонний договор о контроле за ядерным вооружением. На такие слова отреагировал глава НАТО Йенс Столтенберг, который в очередной раз обвинил Путина в войне, а также подчеркнул, что российский диктатор не должен победить, ведь это будет угрожать всему мировому порядку.


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"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну. Сегодня Путин ясно дал понять, он готовится к новой войне. Путин не должен победить. Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира", – сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО подытожил свое выступление словами о том, что Россия все же пересмотрит свое решение о выходе из договора.

"Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новой программе", – говорит Столтенберг.

Договор СНВ о контроле над ядерными вооружениями позволял проводить ежегодные инспекции США в России и наоборот.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик по обороне проанализировал выступление российского президента и пришел к выводу, что Владимир Путин полностью отверг идею мирных переговоров и готовится к третьей мировой войне.

Также "Комментарии" писали о реакции украинского политика Михаила Подоляка на выступление российского диктатора.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/21/russia-ukraine-war-biden-arrives-in-poland-putin-to-make-state-of-the-nation-address-live#top-of-blog
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