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Генсек НАТО отреагировал на ядерную позицию России в Беларуси

Столтенберг указывает, что военный альянс следит за действиями России по ядерному оружию в Беларуси.

сегодня, 14:55
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Автор:

Slava Kot

Генсек НАТО отреагировал на ядерную позицию России в Беларуси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков изменения ядерной позиции России, несмотря на размещение оружия на территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, ответил на вопросы журналистов о размещении ядерного оружия в Беларуси.

"Мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия. Пока мы не видели никаких изменений в ядерной позиции, которые требовали бы каких-либо изменений в нашей позиции", — заявил Столтенберг.

В следующих словах генсек НАТО осудил агрессивные заявления России, назвав их безрассудными.

"Ядерная риторика и сообщения России безрассудны и опасны. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести", — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, что 14 июня Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси. Выступая на государственном телевидении, белорусский президент указал, что его страна готова использовать ядерное оружие, если против него совершат агрессивные действия. Путин в свою очередь сообщал, что ядерное оружие попадет в Беларусь в начале июля и будет оставаться под контролем Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента Украины отреагировали на заявления Александра Лукашенко по поводу ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который считает, что есть "большие предпосылки" для окончания войны между Украиной и Российской Федерацией.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/15/russia-ukraine-war-live-kryvyi-rih-hit-by-russian-cruise-missiles-say-officials-odesa-targeted-by-strikes-for-second-day#top-of-blog
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