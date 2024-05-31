Генсек НАТО ответил на угрозы Кремля об "эскалации"

Страна-агрессор с 2022 года угрожает Западу "эскалацией" из-за оборонного сотрудничества с Украиной, но эти угрозы не были воплощены и не имеют оснований. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи Альянса, сообщает "ЕП".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек подчеркнул, что угрозы со стороны России не являются чем-то принципиально новым.

"Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал последствиями", – заявил Йенс Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что Россия не демонстрирует ничего нового.

Столтенберг также повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться: "Украина имеет право на самооборону (натовским оружием) и это не делает НАТО участником войны".

Генсек добавил. Что всему миру давно уже очевидно, что эскалацией занимается Россия, а не Украина. Россия пошла на эскалацию, открыв новый фронт под Харьковом.

Отметим, Йенс Столтенберг продолжает настаивать на том, чтобы союзники как можно скорее пересмотрели ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев в Харьковской области.

Йенс Столтенберг отметил, что Украина воюет в захватнической войне и, по международному праву, имеет право на самооборону.

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