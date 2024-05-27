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Мы связываем одну руку украинским военным: Столтенберг эмоционально обратился к союзникам

Генсек НАТО объяснил, почему запрет на удары по РФ усложняет оборону Украины

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает настаивать на том, чтобы союзники как можно скорее пересмотрели ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал в ходе на пресс-конференции в Софии.

Мы связываем одну руку украинским военным: Столтенберг эмоционально обратился к союзникам

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг отметил, что Украина воюет в захватнической войне и, по международному праву, имеет право на самооборону.

"Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях в Харьковской области, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию", – пояснил генсек НАТО.

Он добавил, что линия фронта проходит более или менее по линии границы, и, если вы не можете атаковать российские силы по ту сторону фронта, потому что они по ту сторону границы, тогда вы действительно снижаете способность украинских сил обороняться. В таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. 

Столтенберг в этом контексте призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения.

"Мой месседж заключается в том, что мы должны рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам", – подчеркнул генсек НАТО.

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