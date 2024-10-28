Генсек НАТО сделал заявление о войсках КНДР и обратился к РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных подразделений Северной Кореи в Курской области России и пообещал усиление поддержки Украины. Соответствующее заявление Рютте сделал в понедельник в штаб-квартире НАТО.

Войска КНДР

По его словам, в это утро делегация из Республики Корея сообщила Североатлантическому совету и партнерам из Индо-Тихоокеанского региона — Австралии, Японии и Новой Зеландии — о растущей роли Северной Кореи в поддержке российской агрессии против Украины. В состав корейской делегации вошли чиновники из Национальной разведывательной службы и Министерства обороны Республики Корея.

"Союзники также поделились своими оценками разведки. Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области", — сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что отправка КНДР военных сил в Россию свидетельствует о наличии серьезной проблемы в системе безопасности. Он призвал к немедленному прекращению этой агрессии и завершению захватнических действий России.

При этом Рютте подчеркнул, что сотрудничество Северной Кореи с Россией включает в себя поставки ракетных вооружений, что усиливает военную агрессию, а также технологическую поддержку в проведении войны против Украины. Присутствие военных из КНДР также указывает на значительные потери российских военных.

"Украинцы продолжают борьбу и демонстрируют невероятную стойкость. НАТО будет и дальше поддерживать свободу Украины", — добавил Рютте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, РФ будет использовать военных из КНДР не только в Курской области. Эксперты предположили, что войска из КНДР очень скоро появятся в Донецкой области.



