Генсек НАТО высмеял российскую "хромую" подлодку, которая сломалась в Средиземном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек НАТО высмеял российскую "хромую" подлодку, которая сломалась в Средиземном море

Марк Рютте заявил, что российская подлодка "Новороссийск" сломалась и "хромает домой".

13 октября 2025, 15:26
Автор:
Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался по поводу технического состояния российского подводного флота, в частности назвав одну из субмарин "сломанной". Речь идет о дизельной подлодке "Новороссийск" Черноморского флота, которую на днях заметили у побережья Франции.

Генсек НАТО высмеял российскую "хромую" подлодку, которая сломалась в Средиземном море

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Российская сторона заявила, что подлодка "Новороссийск" поднялась на поверхность в Ла-Манше для соблюдения правил навигации и не имела никаких серьезных неисправностей. По официальной версии Москвы, она возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море. В то же время власти Нидерландов сообщили, что субмарину видели на буксире в Северном море, что ставит под сомнение версию российских военных.

Выступая в Словении 13 октября, Рютте отметил, что Россия фактически потеряла военно-морское присутствие в Средиземном море.

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подлодка, которая хромает домой по патрулированию", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также иронически вспомнил роман Тома Клэнси "Охота на "Красный Октябрь"", отметив, что нынешняя ситуация напоминает не шпионскую драму, а скорее комедию.

"Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", – пошутил Рютте.

После инцидента Нидерланды ужесточили мониторинг движения русских кораблей в Северном море.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-denies-malfunction-submarine-that-surfaced-off-france-2025-10-13/
