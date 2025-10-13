Генсек НАТО висміяв російський "кульгавий" підводний човен, який зламався у Середземному морі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко висловився щодо технічного стану російського підводного флоту, зокрема назвавши одну з субмарин "зламаною". Йдеться про дизельний підводний човен "Новоросійськ" Чорноморського флоту, який днями помітили біля узбережжя Франції.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Російська сторона заявила, що підводний човен "Новоросійськ" піднявся на поверхню в Ла-Манші для дотримання правил навігації й не мав жодних серйозних несправностей. За офіційною версією Москви, він повертався на базу після виконання завдань у Середземному морі. Водночас влада Нідерландів повідомила, що субмарину бачили на буксирі в Північному морі, що ставить під сумнів версію російських військових.

Виступаючи в Словенії 13 жовтня, Рютте зауважив, що фактично Росія втратила військово-морську присутність у Середземному морі.

"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Є самотній і зламаний російський підводний човен, який шкутильгає додому з патрулювання", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також іронічно згадав роман Тома Кленсі "Полювання на "Червоний Жовтень", зазначивши, що нинішня ситуація нагадує не шпигунську драму, а радше комедію.

"Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", — пожартував Рютте.

Після інциденту Нідерланди посилили моніторинг за рухом російських кораблів у Північному морі.

