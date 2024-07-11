Глава МИД Литвы: Путин отправил всем на саммите НАТО "кровавую открытку"

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что российские ракетные удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля стали кровавым символом Путина, который российский диктатор направил всем на саммите НАТО.



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами в NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, Габриелюс Ландсбергис заявил об "очень страшной открытке" от Путина.

"Путин отправил каждому из присутствующих здесь очень страшную и кровавую открытку с тем, что он думает о нас, присутствующих здесь, в то время как ракета атаковала детскую больницу в Киеве. Это для нас", — сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также добавил, что одним из знаков победы на саммите НАТО в Вашингтоне было бы то, что Путин должен заплатить за свои агрессивные действия в отношении украинских детей, в которые Россия запустила свои ракеты.

После завершения спасательных работ в Киеве, ГСЧС сообщили, что из-за российской ракетной атаки 8 июля были убиты 33 человека, из которых пятеро оказались детьми. Кроме того, впоследствии стало известно, что еще один ребенок погиб в больнице, где его пытались спасти после российского удара по больнице "Охматдет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский в Вашингтоне на саммите НАТО рассказал о сигнале от Путина. По словам президента, за то, что совершил российский диктатор, он хотел бы его убить.

Также "Комментарии" писали о том, что в Чехии вызвали российского посла и известили сообщение, которое тот должен передать в Москву после ракетного удара по украинским детям в детской больнице.