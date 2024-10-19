Глава Минобороны Нидерландов раскрыл условия приглашения Украины в НАТО

Странам НАТО необходимо обсудить, на каких условиях Украина получит приглашение и присоединиться к Альянсу. Ясность по этому вопросу должна быть внесена изначально. При этом ключевым условием получения Киевом приглашения в НАТО должно стать решение вопросы с коррупцией в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Reuters.

НАТО-Украина

Глава Минобороны Нидерландов заявил, что в ответ на план победы Зеленского, который включает пункт немедленного приглашения в НАТО, для достижения необходимого консенсуса союзникам необходимо будет согласовать четкие критерии, которым должна соответствовать Украина, чтобы получить приглашение. Кроме того, должны быть согласованы и другие критерии, чтобы в последствии страна стала полноценным членом Альянса.

"Если изначально не будет такой ясности, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение", — сказал министр.

На вопрос о том, какие условия необходимо выполнить Украине, Брекельманс упомянул борьбу с коррупцией.

По его мнению, если украинцы хотят всерьез модернизировать вооруженные силы и привлечь к этому другие страны, то конечно же нужно раз и навсегда положить конец с коррупцией.

Брекельманс подчеркнул, что в настоящее время в Альянсе существуют "очень разные мнения" по вопросу приглашения и вступления Украины в НАТО.

Reuters напомнило, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил украинский план победы из пяти пунктов, включая призыв к немедленному приглашению в НАТО. В Альянсе в свою очередь заявили, что Украина однажды станет членом блока, но при этом отметили, что Киев не может присоединиться к блоку, будучи в состоянии войны. Причиной является то, что этот шаг может привести к конфликту между НАТО и Россией.

"Лидеры Альянса пока избегают прямого ответа на новые попытки Зеленского получить приглашение", — говорится в материале Reuters.

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