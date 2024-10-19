В Белом доме сделали намек, решится ли Байден дать согласие на членство Украины в НАТО

В то время, как украинские власти активно продвигают тезис о том, что Украине стоит уже сейчас адресовать приглашения на членство в Альянсе, ключевые союзники, включая США, намекают, что этого не произойдет. Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что НАТО – это будущее Украины, но к этому будущему еще нужно прийти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Спикер добавил, что Украина должна иметь мощную оборонно-промышленную базу, а также реализовать необходимые реформы для вступления в Альянс.

"Первое, что мы должны сделать — это помочь им Украине выиграть эту войну. Мы должны убедиться, что они имеют то, что им нужно", – высказался Джон Кирби.

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. При этом позиция США остается неизменной: "Место Украины и ее будущее – в Альянсе".

Однако, уточнил Салливан, "нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности".

Салливан также отметил, что главным вопросом является "как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО". Одним из важных шагов в этом направлении, по мнению советника, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Салливан также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский отреагировал на предложения обмена территорий на членство в НАТО.



