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В Белом доме сделали намек, решится ли Байден дать согласие на членство Украины в НАТО

У Байдена снова намекают на домашнем задании, которое предстоит выполнить Киеву, преждем, чем конкретно говорить о членстве в НАТО

19 октября 2024, 08:05 comments1569
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Кравцев Сергей

В то время, как украинские власти активно продвигают тезис о том, что Украине стоит уже сейчас адресовать приглашения на членство в Альянсе, ключевые союзники, включая США, намекают, что этого не произойдет. Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что НАТО – это будущее Украины, но к этому будущему еще нужно прийти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

В Белом доме сделали намек, решится ли Байден дать согласие на членство Украины в НАТО

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Спикер добавил, что Украина должна иметь мощную оборонно-промышленную базу, а также реализовать необходимые реформы для вступления в Альянс.

"Первое, что мы должны сделать — это помочь им Украине выиграть эту войну. Мы должны убедиться, что они имеют то, что им нужно", – высказался Джон Кирби. 

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. При этом позиция США остается неизменной: "Место Украины и ее будущее – в Альянсе".

Однако, уточнил Салливан, "нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности". 

Салливан также отметил, что главным вопросом является "как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО". Одним из важных шагов в этом направлении, по мнению советника, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины". 

Салливан также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kirbi-nato-plan-peremohy/33164166.html
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