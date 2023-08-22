Готовы ли украинцы отказаться от части территорий, ради членства в НАТО – опрос

Несмотря на то, что первые лица страны единодушно заявили о невозможности даже дискутировать на тему готовности Украины обменять оккупированные территории на входной билет в НАТО, в сети продолжаются активные обсуждения данного вопроса. Социологи Active Group решили поинтересоваться у украинцев мнением – может ли быть уместным мнение главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно готовности потерять часть территории в обмен на зонтик безопасности НАТО для другой части страны.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Как оказалось, большинство, а именно 66,5% украинцев категорически против такого обмена. 14,2% наших соотечественников все же задумались по данному вопросу и выбрали ответ "скорее да", то есть согласившись на такой обмен. Еще 8,8% выбрали ответ "скорее нет", то есть все же отказавшись от данного предложения. 5,1% респондентов однозначно согласились с таким предложением. Почти столько же, а именно 5,4% не смогли выбрать ответ, остановившись на варианте – "затрудняюсь ответить".

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Читайте также на портале "Комментарии" — высказанная председателем канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенссеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, для обретения членства в Альянсе вызвала предполагаемый резонанс. Ею заинтересовались в России, а в Украине жестко подвергли критике. При этом в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции по полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не впервые) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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