Готовы ли украинцы отказаться от части территорий, ради членства в НАТО – опрос

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что первые лица страны единодушно заявили о невозможности даже дискутировать на тему готовности Украины обменять оккупированные территории на входной билет в НАТО, в сети продолжаются активные обсуждения данного вопроса. Социологи Active Group решили поинтересоваться у украинцев мнением – может ли быть уместным мнение главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно готовности потерять часть территории в обмен на зонтик безопасности НАТО для другой части страны.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Как оказалось, большинство, а именно 66,5% украинцев категорически против такого обмена. 14,2% наших соотечественников все же задумались по данному вопросу и выбрали ответ "скорее да", то есть согласившись на такой обмен. Еще 8,8% выбрали ответ "скорее нет", то есть все же отказавшись от данного предложения. 5,1% респондентов однозначно согласились с таким предложением. Почти столько же, а именно 5,4% не смогли выбрать ответ, остановившись на варианте – "затрудняюсь ответить".
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Читайте также на портале "Комментарии" — высказанная председателем канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенссеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, для обретения членства в Альянсе вызвала предполагаемый резонанс. Ею заинтересовались в России, а в Украине жестко подвергли критике. При этом в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции по полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не впервые) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг впервые прокомментировал скандал с обменом территории Украины на членство в НАТО.
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Ігор
сегодня, 15:49
Все залежить від юдейської пропаганди. Три місяці обробити малоправославних, і вони самі в рабство підуть. Вони і з тими, що залишились територіями впоратись не здатні, ще додаткові для мародерства вимагають. Комплексують бо ніхто добровільно до них не піде. Тільки геноцидне підкорення, типу Різанини на Волині, чи кілька Палестин. Та ті 50000, які придбали посади у Крим, підуть рейдерством займатись. Як їх батьки план по збору зерна виконували у 1932-1933. Там вони зустрінуть шалений опір. Тільки вогняним валом у 2 мільйони снарядів на рік подолають зі кілька років.