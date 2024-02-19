logo

BTC/USD

52315.59

ETH/USD

2906.60

LTC/USD

70.97

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Грядут большие перемены: в Европе уже обсуждают создание альтернативы НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Грядут большие перемены: в Европе уже обсуждают создание альтернативы НАТО

Власти государств Евросоюза обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой Североатлантическому альянсу

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Европейские чиновники готовятся к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США, а также изучают возможность создания "дополнения к НАТО", которое сможет функционировать без Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники.

Грядут большие перемены: в Европе уже обсуждают создание альтернативы НАТО

НАТО. Фото из открытых источников

Обсуждения альтернативы альянсу начались после слов Трампа, который заявил, что, находясь у власти, не разрешил бы помогать "нарушающим правила" союзникам по НАТО, если у них возникнет конфликт с Россией.

Как говорится в материале, альтернативная НАТО структура охватит весь континент и будет функционировать во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности. При этом, как пишет газета, обсуждения новой структуры увязли в спорах. Представители Франции и Германии не могут согласовать, "кто будет оплачивать счета", Восточная Европа не доверяет Западной в том, что касается реагирования на угрозы со стороны России, отмечает издания.

Также, по данным WP, неясно, как европейские страны обеспечат себя ядерным щитом. Издание отмечает, что даже, если у них это получится, он будет "уступать российскому арсеналу при самом худшем развитии событий, которым стала бы ядерная война".

СМИ отмечает, европейские лидеры, чиновники и дипломаты понимают необходимость взаимодействовать по вопросам безопасности с Дональдом Трампом и его союзниками, но это удается им "с большим трудом". В Европе опасаются возвращения во времена, когда республиканец "угрожал трансатлантическим отношениям".

"Высокопоставленные дипломаты ЕС в частном порядке говорят, что их посольства работают сверхурочно, пытаясь понять, что происходит в США и какие комментарии или уступки могут найти отклик у республиканцев", — сообщает WP.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Мюнхене преобладали панические настроения: СМИ узнали, что пугает Европу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/02/18/munich-security-conference-trump-nato-europe/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости