Грядут большие перемены: в Европе уже обсуждают создание альтернативы НАТО

Европейские чиновники готовятся к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США, а также изучают возможность создания "дополнения к НАТО", которое сможет функционировать без Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники.

НАТО. Фото из открытых источников

Обсуждения альтернативы альянсу начались после слов Трампа, который заявил, что, находясь у власти, не разрешил бы помогать "нарушающим правила" союзникам по НАТО, если у них возникнет конфликт с Россией.

Как говорится в материале, альтернативная НАТО структура охватит весь континент и будет функционировать во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности. При этом, как пишет газета, обсуждения новой структуры увязли в спорах. Представители Франции и Германии не могут согласовать, "кто будет оплачивать счета", Восточная Европа не доверяет Западной в том, что касается реагирования на угрозы со стороны России, отмечает издания.

Также, по данным WP, неясно, как европейские страны обеспечат себя ядерным щитом. Издание отмечает, что даже, если у них это получится, он будет "уступать российскому арсеналу при самом худшем развитии событий, которым стала бы ядерная война".

СМИ отмечает, европейские лидеры, чиновники и дипломаты понимают необходимость взаимодействовать по вопросам безопасности с Дональдом Трампом и его союзниками, но это удается им "с большим трудом". В Европе опасаются возвращения во времена, когда республиканец "угрожал трансатлантическим отношениям".

"Высокопоставленные дипломаты ЕС в частном порядке говорят, что их посольства работают сверхурочно, пытаясь понять, что происходит в США и какие комментарии или уступки могут найти отклик у республиканцев", — сообщает WP.

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