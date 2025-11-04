Хватит ли Украине на войну в 2026 году: в НАТО раскрыли сумму, которой обещают помочь

Страны НАТО в следующем году намерены выделить Украине приблизительно 60 млрд долларов. Кроме того, Североатлантический альянс планирует сотрудничать с украинской оборонной промышленностью, используя ее знания и опыт. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Помощь по этим пакетам (в рамках инициативы PURL – ред.) или уже предоставлена, или она еще находится в процессе поступления в Украину. Мы активно работаем над организацией и финансированием следующих пакетов. Это долгосрочная и масштабная инициатива, поэтому общий объем поддержки будет значительным", — заявил Тернер.

По его словам, это ключевой элемент в общей военной помощи Украине, которую предоставляют союзники Альянса.

Тернер напомнил, что в 2024 году страны НАТО предоставили Украине военной помощи на более 50 млрд долларов. Окончательные цифры за этот год еще не определены. Правительство Украины уведомило своих партнеров, в частности в НАТО, что в 2026 году общий оборонный бюджет страны составит 120 млрд долларов, из которых половину профинансирует Украина, а половину — международные партнеры.

Глава представительства Альянса в Украине также подчеркнул, что инициатива PURL является очень важной частью этой общей поддержки, хотя общая помощь не ограничивается только ею.

"Выделение 60 млрд в следующем году – это очень большая и практическая поддержка, опять же, инициатива PURL. Это жизненно необходимая поддержка", — добавил Тернер.

По его словам, НАТО также хочет работать с украинской промышленностью и инновациями. Важно понять и изучить, как Украина переходит от создания концепции способности к передаче вооружения в применение на поле боя за считанные недели.

