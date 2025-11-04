logo_ukra

Чи вистачить Україні на війну 2026 року: у НАТО розкрили суму, якою обіцяють допомогти
Чи вистачить Україні на війну 2026 року: у НАТО розкрили суму, якою обіцяють допомогти

В Альянсі розкрили плани на 2026 рік

4 листопада 2025, 15:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країни НАТО наступного року мають намір виділити Україні приблизно 60 млрд. доларів. Крім того, Північноатлантичний альянс планує співпрацювати з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив глава представництва НАТО в Україні Патрік Тернер.

Чи вистачить Україні на війну 2026 року: у НАТО розкрили суму, якою обіцяють допомогти

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

"Допомога за цими пакетами (в рамках ініціативи PURL – ред.) або вже надана, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів. Це довгострокова та масштабна ініціатива, тому загальний обсяг підтримки буде значним", — заявив Тернер.

За його словами, це ключовий елемент у спільній військовій допомозі Україні, яку надають союзники Альянсу.

Тернер нагадав, що у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги понад 50 млрд доларів. Остаточних цифр за цей рік ще не визначено. Уряд України повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що у 2026 році загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 млрд доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину – міжнародні партнери.

Глава представництва Альянсу в Україні також наголосив, що ініціатива PURL є дуже важливою частиною цієї спільної підтримки, хоча спільна допомога не обмежується лише нею.

"Виділення 60 млрд наступного року – це дуже велика та практична підтримка, знову ж таки, ініціатива PURL. Це життєво необхідна підтримка", — додав Тернер.

За його словами, НАТО також хоче працювати з українською промисловістю та інноваціями. Важливо зрозуміти та вивчити, як Україна переходить від створення концепції здатності до передачі озброєння у застосування на полі бою за лічені тижні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, щоб мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу. Про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами.




