Чи вистачить Україні на війну 2026 року: у НАТО розкрили суму, якою обіцяють допомогти

Країни НАТО наступного року мають намір виділити Україні приблизно 60 млрд. доларів. Крім того, Північноатлантичний альянс планує співпрацювати з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив глава представництва НАТО в Україні Патрік Тернер.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

"Допомога за цими пакетами (в рамках ініціативи PURL – ред.) або вже надана, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів. Це довгострокова та масштабна ініціатива, тому загальний обсяг підтримки буде значним", — заявив Тернер.

За його словами, це ключовий елемент у спільній військовій допомозі Україні, яку надають союзники Альянсу.

Тернер нагадав, що у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги понад 50 млрд доларів. Остаточних цифр за цей рік ще не визначено. Уряд України повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що у 2026 році загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 млрд доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину – міжнародні партнери.

Глава представництва Альянсу в Україні також наголосив, що ініціатива PURL є дуже важливою частиною цієї спільної підтримки, хоча спільна допомога не обмежується лише нею.

"Виділення 60 млрд наступного року – це дуже велика та практична підтримка, знову ж таки, ініціатива PURL. Це життєво необхідна підтримка", — додав Тернер.

За його словами, НАТО також хоче працювати з українською промисловістю та інноваціями. Важливо зрозуміти та вивчити, як Україна переходить від створення концепції здатності до передачі озброєння у застосування на полі бою за лічені тижні.

За його словами, НАТО також хоче працювати з українською промисловістю та інноваціями. Важливо зрозуміти та вивчити, як Україна переходить від створення концепції здатності до передачі озброєння у застосування на полі бою за лічені тижні.




