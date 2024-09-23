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Истребители НАТО перехватили 6 военных самолетов РФ

Военные самолеты РФ без транспондеров и маршрутов полета были перехвачены истребителями НАТО.

сегодня, 10:00
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Slava Kot

20 и 21 сентября шесть российских самолетов были перехвачены истребителями НАТО во время их полета над Балтийским морем. Россияне пытались замаскировать свои истребители, ведь не включали транспондеры и не предоставили план полета.

Истребители НАТО перехватили 6 военных самолетов РФ

Страны НАТО перехватили самолеты РФ. Фото из открытых источников

Военно-воздушные силы Латвии опубликовало сообщения в соцсети X, в котором заявили об обнаружении шести российских самолетов 20 и 21 сентября с выключенными транспондерами, совершавшими полет над Балтийским морем без предварительного плана полета. В результате были задействованы немецкие истребители Eurofighter для перехвата и сопровождения российских самолетов.

Военно-воздушные силы Германии также подтвердили инцидент, отметив, что идентифицировали пять российских самолетов, летевших над Балтийским морем.

Это не в первый раз, когда страны НАТО вынуждены перехватывать российские истребители и сопровождать их вблизи воздушного пространства стран-членов Альянса. В августе в небо поднимались самолеты для подобных маневров в Польше, Швеции и Германии. Во всех случаях российские самолеты были с выключенными транспондерами и не сообщали о маршруте полетов.

Несмотря на то, что истребители не нарушили воздушное пространство НАТО, российские беспилотники неоднократно залетали на территорию Румынии, а также фиксировались в Латвии и Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии объяснили, что не могут сбивать российские беспилотники из-за собственных законов.

Также "Комментарии" писали о том, почему российские беспилотники массово залетают на территорию Беларуси, которая является союзником России в войне против Украины.




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