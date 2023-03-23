Истребители НАТО у границ РФ: О чем сигнализируют Кремль

В Польше истребители НАТО провели воздушные маневры вблизи российских границ. F-16 четвертого поколения, МиГ-29, F-35 и французский Rafale отрабатывали комбинированные воздушные операции. Как заявили в Альянсе, цель учений – сдерживание России и отработка ответа на возможные враждебные действия страны-агрессора против НАТО, пишут "Комментарии".



Военная авиация НАТО провела маневры вблизи границ РФ

Сам город Мальборк, где проходили учения, расположен в 100 километрах от российской границы. Истребители ВВС Нидерландов находятся в Польше с февраля этого года. Французские истребители прилетели для участия в учениях по авиабазе в Литве. С декабря прошлого года они дополняют миссию НАТО – охраняют небо над Балтийскими странами.

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“С тех пор, как мы здесь, у нас было четыре больших воздушных инцидента. Нас поднимали в воздух в срочном порядке для перехвата российских самолетов, приближавшихся к воздушному пространству НАТО", — рассказывает майор Королевских военно-воздушных сил Нидерландов с позывным "Шакл".

НАТО в ближайшие месяцы намерена направить до 300 тыс. солдат для укрепления своего Восточного фланга.

"В ближайшие месяцы Альянс активизирует усилия по накоплению техники вдоль восточной границы НАТО и выделению десятков тысяч военнослужащих, которые могут поспешить на помощь союзникам по первому требованию — этот шаг призван остановить Россию от расширения войны за пределы Украины", — говорится в сообщении.

Между тем, уже на этой неделе в польском городе Познань открыли первый гарнизон армии США. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Польши. В общей сложности на европейском континенте базируются восемь американских гарнизонов.

После аннексии Россией Крыма – в 2014 году, в НАТО договорились в течение десяти лет перейти к расходам на оборону в размере 2% от ВВП. Однако в блоке до сих пор нет единодушия по этому вопросу. Некоторые страны настаивают на увеличении военных расходов, учитывая, что в Европе идет война, в то время как другие не готовы повышать планку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников поскорее увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Уже в ближайший месяц он намерен созвать заседание комиссии Украина-НАТО — впервые с 2017 года, несмотря на возражения Венгрии. Кроме того, он не исключил, что в июле союзники по Североатлантическому альянсу встретятся с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Как писали "Комментарии", применение ядерного оружия Россией станет для НАТО красной линией , когда придется действовать. Риск участия стран НАТО в войне остается на достаточно высоком уровне. Месяц тому назад Россия впервые со времен СССР вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту и в случае, если Москва решит использовать против Украины эти боеприпасы, тогда страны Североатлантического Альянса примут в войне непосредственное участие.

Речь шла на портале "Комментарии" и о заявлении Генсека НАТО о том, что Россия отвергла диалог.

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