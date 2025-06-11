Какая подстава ждет Украину на саммите НАТО: стали известны детали

На приближающемся саммите НАТО в Гааге страны-члены рассмотрят амбициозную инициативу: разрешить включение расходов на оборону Украины в новый общий показатель расходов. Цель – не менее 5% ВВП, из которых 3,5% должны идти на основные оборонные нужды, а еще 1,5% — на киберзащиту, инфраструктуру и гражданскую готовность. Но есть и неприятный момент – о том, что Украина станет членом Альянса никто в итоговой декларации не скажет. Об этом пишет Bloomberg.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

В этом году лидеры Альянса обсудят только один вопрос – выделение средств на оборону, без упоминания о расширении или стратегической помощи Украине. Такая краткость, как и формат встречи, где запланирована только одна рабочая сессия и ужин с королем Нидерландов, должна минимизировать риск публичных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал партнеров по НАТО за "недостаточные расходы".

Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что принятие 5% порога будет оценено Трампом положительно и тот получит повод говорить о своей политической победе. Также Рютте надеется, что такой шаг задобрит США и те согласятся сохранить активное участие США в Альянсе. В предыдущем проекте декларации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, также указано на стремление устранить барьеры в торговле оборонной продукцией.

В то же время авторы материала обратили внимание, что в проекте не упоминается перспектива вступления Украины в НАТО, которая была в фокусе предыдущих саммитов. Также отсутствует повторение прошлогоднего обещания предоставить Украине 40 миллиардов долларов помощи. Однако сохраняется уверенное обязательство по коллективной обороне, а Россия прямо названа "угрозой евроатлантической безопасности", хотя не признается агрессором в войне против Украины.

Интересным также есть момент, что Китай, который ранее считался фактором, поддержавшим вторжение РФ, в документе вообще не упоминается.

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