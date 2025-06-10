В США назвали сроки, когда Путин начнет первые военные операции против стран НАТО

В западных службах безопасности прогнозируют, что путинский режим готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Он не намерен в ближайшем будущем идти на диалог и примирение. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать уже до 2030 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Россия стремительно наращивает производство оружия. По оценкам разведки, РФ произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет "Искандер" в 2025 году.

Марк Рютте отметил, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.

"По оценкам ISW, России не нужно восстанавливать свои силы до уровня, существовавшего до 2022 года, чтобы представлять угрозу для стран НАТО. Она может начать военные операции против государства НАТО до 2030 года", — оценили американские аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска недавно продвинулись к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, поскольку кремлевские чиновники продолжают демонстрировать, что у России более широкие территориальные амбиции в Украине, выходящие за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отчета аналитиков Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии намекнули, что находятся в состоянии войны с РФ.



