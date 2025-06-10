В США назвали сроки, когда Путин начнет первые военные операции против стран НАТО

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Кравцев Сергей
В западных службах безопасности прогнозируют, что путинский режим готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Он не намерен в ближайшем будущем идти на диалог и примирение. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать уже до 2030 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
НАТО и Россия. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что Россия стремительно наращивает производство оружия. По оценкам разведки, РФ произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет "Искандер" в 2025 году.
Марк Рютте отметил, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска недавно продвинулись к административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, поскольку кремлевские чиновники продолжают демонстрировать, что у России более широкие территориальные амбиции в Украине, выходящие за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отчета аналитиков Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии намекнули, что находятся в состоянии войны с РФ.
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