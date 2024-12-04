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Когда заработает новый центр НАТО для помощи Украине: прогноз Рютте

Генсек НАТО считает, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года

4 декабря 2024, 15:34
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Кравцев Сергей

Новый центр НАТО в Германии, который занимается помощью Украине, может заработать в ближайшее время. Работу планируют запустить уже до конца этого года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление после встречи министров стран Альянса сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Когда заработает новый центр НАТО для помощи Украине: прогноз Рютте

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", — сказал генсек.

По словам Марка Рютте, министры НАТО также обсудили поставки боеприпасов и средств ПВО Украине, поскольку Россия ужесточает свои атаки.

Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро на помощь безопасности Украины в 2024 году.

Министры стран НАТО также обсудили меры по противодействию российским диверсиям и кибератакам. Среди них усилен обмен разведданными, больше учений, защита критической инфраструктуры, киберзащита и более жесткие действия против российского теневого флота кораблей, экспортирующих нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО Марк Рютте признался, что у него состоялся откровенный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого он акцентировал внимание, что помощь Украине будет "хорошей сделкой" для Соединенных Штатов. Об этом пишет "The Washington Post".




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