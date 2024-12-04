Когда заработает новый центр НАТО для помощи Украине: прогноз Рютте

Новый центр НАТО в Германии, который занимается помощью Украине, может заработать в ближайшее время. Работу планируют запустить уже до конца этого года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление после встречи министров стран Альянса сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", — сказал генсек.

По словам Марка Рютте, министры НАТО также обсудили поставки боеприпасов и средств ПВО Украине, поскольку Россия ужесточает свои атаки.

Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро на помощь безопасности Украины в 2024 году.

Министры стран НАТО также обсудили меры по противодействию российским диверсиям и кибератакам. Среди них усилен обмен разведданными, больше учений, защита критической инфраструктуры, киберзащита и более жесткие действия против российского теневого флота кораблей, экспортирующих нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО Марк Рютте признался, что у него состоялся откровенный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого он акцентировал внимание, что помощь Украине будет "хорошей сделкой" для Соединенных Штатов. Об этом пишет "The Washington Post".



