Командующий ВМС озвучил фатальный прогноз: что ждет НАТО в затяжной войне

Вооруженным силам НАТО пока не хватает устойчивости для ведения длительной войны. Об этом заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляющий Объединенное морское командование НАТО, Майк Атли, сообщает Bloomberg.

НАТО. Фото: из открытых источников

Атли заявил, что западным вооруженным силам необходимо тренироваться и готовиться к более сложному полю боя, начиная от киберугроз и заканчивая военными.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе заявил, что Москва может быть готова применить военную силу против Альянса в течение пяти лет. По его словам, НАТО должно быть готово к масштабам войны, которые переживали предыдущие поколения европейцев.

Подобные предупреждения прозвучали и от новых руководителей британских разведывательных и военных служб. Глава MI6 Блез Метревели заявил, что Европа "живет между миром и войной", а начальник Генштаба Ричард Найтон подчеркнул, что больше граждан Великобритании должны быть готовы защищать свою страну.

Попытки президента США Дональда Трампа ускорить мирные переговоры между Россией и Украиной вызвали опасения в Европе, что США могут снизить внимание к континенту. В то же время лидеры стран надеются, что ключевые положения Закона о национальном оборонном финансировании затруднят вывод войск и вооружения из Европы.

Даже в случае прекращения огня западные эксперты считают, что Владимир Путин продолжит боевые действия в Украине и гибридные атаки в других регионах.

Все члены НАТО, кроме Испании, согласились ежегодно тратить не менее 3,5% ВВП на оборону и 1,5% на смежные сферы до 2035 года, однако распределение средств идет медленно. Великобритания отложила публикацию собственного оборонного плана до следующего года.

Тем не менее, командующий НАТО Атли подчеркнул, что инвестиции будут постепенно соответствовать актуальным вызовам.

"Я реалист: денег всегда мало, есть много конкурирующих приоритетов. Речь идет о правильной расстановке приоритетов", — отметил он, добавив, что важнее не потратить все средства сразу, а направлять их эффективно.

