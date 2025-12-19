Командувач ВМС озвучив фатальний прогноз: що чекає на НАТО у затяжній війні

Збройним силам НАТО поки що не вистачає стійкості для тривалої війни. Про це заявив віце-адмірал Королівського флоту Великобританії, який очолює Об'єднане морське командування НАТО Майк Атлі, повідомляє Bloomberg.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Атлі заявив, що західним збройним силам необхідно тренуватися і готуватися до складнішого поля бою, починаючи від кіберзагроз та закінчуючи військовими.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте минулого тижня заявив, що Москва може бути готова застосувати військову силу проти Альянсу протягом п'яти років. За його словами, НАТО має бути готовим до масштабів війни, які переживали попередні покоління європейців.

Подібні попередження пролунали і від нових керівників британських розвідувальних та військових служб. Глава MI6 Блез Метревелі заявив, що Європа "живе між миром і війною", а начальник Генштабу Річард Найтон наголосив, що більше громадян Великобританії мають бути готові захищати свою країну.

Спроби президента США Дональда Трампа прискорити мирні переговори між Росією та Україною викликали побоювання в Європі, що США можуть зменшити увагу до континенту. Водночас лідери країн сподіваються, що ключові положення Закону про національне оборонне фінансування ускладнять виведення військ та озброєння з Європи.

Навіть у разі припинення вогню західні експерти вважають, що Володимир Путін продовжить бойові дії в Україні та гібридні атаки в інших регіонах.

Усі члени НАТО, крім Іспанії, погодилися щорічно витрачати щонайменше 3,5% ВВП на оборону і 1,5% на суміжні сфери до 2035 року, проте розподіл коштів триває повільно. Великобританія відклала публікацію свого оборонного плану до наступного року.

Проте, командувач НАТО Атлі підкреслив, що інвестиції поступово відповідатимуть актуальним викликам.

"Я реаліст: грошей завжди мало, є багато пріоритетів, що конкурують. Йдеться про правильне розміщення пріоритетів", — зазначив він, додавши, що важливіше не витратити всі кошти відразу, а спрямовувати їх ефективно.

