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Корейский сценарий для Украины: экс-командующий НАТО сделал неожиданное предложение

Чем быстрее Украина обретет мир, тем быстрее начнется восстановление, в котором украинцы обгонят россиян по размеру экономики, говорит экс-командующий НАТО Ставридис

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис высказал мнение, что Украине стоит пойти по "корейскому сценарию" завершения войны с Россией и начать переговоры о заключении договора "земля за мир". Как передает портал "Комментарии", об этом Джеймс Ставридис написал в своем авторском материале для "Bloomberg".

Корейский сценарий для Украины: экс-командующий НАТО сделал неожиданное предложение

Джеймс Ставридис. Фото: из открытых источников

Джеймс Ставридис отметил, Южная Корея превратилась из опустошенной войной земли в 10-ю по величине экономику мира. Но началось это не сразу. Первое послевоенное десятилетие было для Кореи временем стагнации, и только помощь Запада и реформы смогли запустить экономику.


Ставридис называет это первым уроком Корейской войны для Украины: давить на Запад, чтобы получить серьезную помощь в восстановлении. Дополнительным позитивом для восстановления Украины является потенциальное наличие сотен миллиардов долларов российских фондов, находящихся под санкциями Запада.

Вторым важным уроком для Украины является получение железных гарантий безопасности. В данном случае – это членство в НАТО. Это похоже на то, как Южная Корея получила статус полноправного партнера США по договору в 1953 году.

Примечательно, что Ставридис, как и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, не видит проблемы в том, что Украина может стать членом НАТО без полной деоккупации своих территорий. Он напоминает, что потенциальная война между НАТО и Россией возможна только как коллективное решение всех 32 членов альянса, поэтому она не начнется автоматически, если Украина присоединится к НАТО до окончания войны.

Третий и последний урок Кореи для Украины в изложении Ставридиса – необходимость смириться "по крайней мере на некоторое время" с российской оккупацией юго-востока. 

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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-11-11/south-korea-s-lessons-for-ukraine-s-reconstruction?srnd=premium
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