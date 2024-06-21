Кремлевский диктатор Путин уже начал войну против НАТО: о чем идет речь

Кремлевский диктатор Владимир Путин открыл новый фронт гибридной войны на восточной границе НАТО, организуя дестабилизирующие операции в Балтийском регионе. В НАТО признают, что, несмотря на готовность к таким действиям, они часто оказываются на шаг позади.

Владимир Путин

О двумерности нынешней войны России заявил президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, Россия ведет кинетическую войну на Украине и гибридную войну на Западе, направленную на подрыв ощущения безопасности в западных странах. Министерство иностранных дел России, как обычно, воздерживается от комментариев.

В настоящее время напряженность растет на российско-эстонской границе у Нарвы. В конце мая российские пограничники ночью сняли оранжевые навигационные знаки на реке, разделяющей Эстонию и территорию НАТО от России. Эстония рассматривает это как сигнал для Балтийских стран и Запада в целом, квалифицируя инцидент как провокацию и попытку дестабилизации региона.

По данным Bloomberg, Россия и ее союзник Белоруссия имеют общую границу со странами Балтии протяженностью 3550 километров. Общая граница Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши с Россией составляет более 2300 километров, а с Беларусью – еще 1250 километров, что больше американо-мексиканской границы.

По мнению издания, эта ситуация все больше превращает Балтийский регион во второй фронт в конфликте между Западом и Москвой. Хотя эти инциденты не дотягивают до уровня обычных атак, которые могли бы вызвать коллективный ответ НАТО, их частота выросла после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Россия прибегает к различным гибридным методам, таким как отправка мигрантов для штурма границ, глушение сигналов GPS, вербовка преступников для мелких диверсий. В ответ Запад планирует укрепить и модернизировать восточную границу, инвестировав в это 3,5 миллиарда долларов, и попросил включить гибридные атаки России в повестку дня саммита НАТО, который состоится 9-11 июля.

За последние месяцы Финляндия и Швеция столкнулись с нарушениями своего воздушного пространства, коммерческие самолеты не смогли приземлиться из-за препятствий в работе GPS, а Польша задержала людей за вероятные диверсионные действия, поддерживаемые Россией. ЕС также отмечает попытки Москвы мобилизовать русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии для создания внутренних конфликтов, а в Польше Россия пыталась разжигать напряженность между местными жителями и украинскими беженцами.

Кремль постоянно обвиняет Балтийские страны в разжигании войны и русофобии, используя ботов для рассылки вредоносного контента в соцсетях. Сначала эти дезинформационные кампании были легко заметны из-за речевых ошибок, но с ростом роли искусственного интеллекта проблема усложнилась.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что вся Европа фактически находится в состоянии войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что , по словам Путина, его надежды на переговоры с Западом не оправдались.



