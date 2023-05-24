Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Осло: появилась реакция Москвы

24 мая крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford США вошел в Норвегию. Это первый случай, когда корабль США стал демонстрацией силы Североатлантического союза во время обострения между НАТО и Россией из-за войны в Украине. В Кремле уже сделали ряд истерических заявлений по этому поводу. Об этом пишет Reuters.

Авианосец Gerald R. Ford зашел в Норвегию (фото из открытых источников)

В ближайшее время экипаж корабля будет проводить совместные учения с вооруженными силами Норвегии вдоль побережья страны.

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"Этот визит – важный сигнал о тесных двусторонних отношениях между США и Норвегией и сигнал о доверии к коллективной обороне и сдерживанию", – рассказал представитель норвежского объединенного штаба Йонни Карлсен.

Издание в Норвегии пишут, что корабль пройдет на север от Полярного круга.

В Кремле уже традиционно с истерикой отреагировали на визит американского авианосца в Осло. Посольство России в Осло осудило визит авианосца в Норвегию.

"Учитывая, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, такие демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", – говорится в сообщении посольства в Facebook .

Также в российском посольстве заявили, что на севере "нет ни вопросов, нуждающихся в военном решении, ни тех, где необходимо вмешательство извне".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Финляндия фиксирует рекордную миграцию из России . Статистическое управление Финляндии обнародовало миграционные данные за 2022 год. Оказалось, что там зафиксирован рекордный наплыв граждан России. Согласно последним данным статистического управления в 2022 году, в Финляндию эмигрировали 6003 человека из России. Такой показатель является самым большим с момента распада Советского Союза.