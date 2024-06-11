Кто в НАТО не поддерживает победу Украины и возвращение ее к своим границам

На саммите НАТО в Вашингтоне не будут приняты никакие существенные решения по ситуации в Украине, считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Байден и Шольц

То есть, по его словам, не будет решений ни о расширении Альянса, ни о гарантиях безопасности для Украины. Правда в том, говорит эксперт, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО были обеспокоены исключительно собственной безопасностью, а также увеличением расходов на оборону, укреплением сил Альянса на восточном фланге и восстановлением совместных военных структур для планирования и организации совместной обороны.

Как говорит Грессель, только страны Балтии и Дания считали, что поддержка Украины является более приоритетным вопросом, чем участие в умеренных действиях НАТО.

Кроме того, эксперт обращает внимание, что у Альянса нет единого видения целей войны. К примеру, Франция и большинство членов НАТО выступают за победу Украины, а также восстановление ее территориальной целостности. При этом, подчеркивает Грессель, отдельные крупнейшие поставщики военной помощи, речь идет о Соединенных Штатах и Германии, выступают за заморозку конфликта. Кроме того, добавляет эксперт, такие страны как Турция и Венгрия имеют ревизионистские планы и вряд ли поддержат компромиссное решение.

"Лагерь сторонников заморозки считает, что любое определение будущего Украины усложнит начало переговоров. Это грубая ошибка. Россия не приступит к настоящим переговорам, пока имеет хотя бы один реальный шанс на полную победу в войне. Изменить это можно из-за оказания военной поддержки Киеву"

, – подчеркивает Грессель.

Впрочем, по его словам, Украина не намерена начинать переговоры, поскольку у нее есть негативный опыт договоренностей с Москвой о "честном" прекращении огня.

"Без гарантий безопасности Запада и членства в НАТО, прекращение огня будет рассматриваться Россией как тактический перерыв, во время которого он перевооружится, перегруппируется и нанесет новый удар",

– убежден Грессель.

При этом, по его словам, странным выглядит то, что Штаты и Германия, поддерживающие заморозку войны, неохотно рассматривают членство Украины в НАТО, хотя это единственное, что заставило бы Киев пойти на нее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден начал торги с Путиным и предметом торга является членство Украины в НАТО.



