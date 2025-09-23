Кто в НАТО запрещает сбивать российские самолеты: почему это пощечина для Альянса

Российские МиГи в воздушном пространстве Эстонии стали причиной членам НАТО задуматься о том, как в дальнейшем реагировать на подобные провокации РФ. Кто мог запретить Эстонии сбивать российские МиГи? О чем говорит произошедшее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

НАТО боится радикальных шагов

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в интервью "24 Каналу", что Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство различных стран НАТО. Но реакция была достаточно слабой.

Романенко отметил, НАТО пытается достаточно осторожно комментировать такие инциденты. Пока они не дошли до жестких и решительных действий. Вероятно, все это происходит из-за Соединенных Штатов.

"США не позволяют их сбивать. Да и вообще продолжается история, где руководители стран НАТО не хотят принимать какие-то решения", – сказал Романенко.

Он напомнил, что уже были случаи, когда та же Эстония пыталась остановить танкер теневого флота России. Однако враг поднял один из своих самолетов для прикрытия. И НАТО никак на это не отреагировало.

По словам Романенко, в Польше также сначала не реагировали на пролеты российских беспилотников. Но потом они уже были вынуждены что-то делать, потому что Россия перешла к все более жестким действиям.

"Польша дождалась. Они тоже имели указания от США. Сначала ничего не видели. Затем, когда уже накопилось, то говорили, что беспилотники залетают, но это случайно. А дальше уже произошла российская атака", – отметил Романенко.

Зло, которое не наказано, многократно умножается

Эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил в интервью "Украинскому радио", что крупнейший оборонный блок в мире демонстрирует свою абсолютную неспособность действовать решительно.

"12 минут – это слишком много в современной войне. Мы знаем несколько примеров, когда российские ракеты и дроны залетали в воздушное пространство Румынии, Балтийских стран, той же Польши и отсутствие адекватной реакции на такие агрессивные действия приводит к тому, что враг фактически поощряется к дальнейшей эскалации и агрессии", — считает Селезнев.

Эксперт считает, что из-за отсутствия ответной реакции, российский диктатор Владимир Путин будет, вероятно, и дальше совершать новые провокации.

"Зло, которое не наказано, многократно умножается. Пока не будет действенной реакции, пока не будет жесткой реакции со стороны НАТО на такие дерзкие действия России, до тех пор россияне будут нагнетать ситуацию больше и больше", — отметил эксперт.

Он вспомнил событие, произошедшее в 2015 году, когда на территорию Турции на 5 минут залетел российский самолет и был уничтожен. Указывается, что после того был определенный дипломатический кризис в отношениях между Анкарой и Москвой, но потом ситуация стабилизировалась.

"Думаю и сейчас НАТО надо действовать решительнее, иначе провокации со стороны российской армии будут только расти, масштабироваться и кто знает, на какой формат такой агрессии в перспективе выйдет Российская Федерация", — сказал полковник запаса ВМС ВСУ.

