Кто в НАТО запрещает сбивать российские самолеты: почему это пощечина для Альянса

Российские МиГи в воздушном пространстве Эстонии стали причиной членам НАТО задуматься о том, как в дальнейшем реагировать на подобные провокации РФ. Кто мог запретить Эстонии сбивать российские МиГи? О чем говорит произошедшее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
МиГ-31. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в интервью "24 Каналу", что Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство различных стран НАТО. Но реакция была достаточно слабой.
Романенко отметил, НАТО пытается достаточно осторожно комментировать такие инциденты. Пока они не дошли до жестких и решительных действий. Вероятно, все это происходит из-за Соединенных Штатов.
Он напомнил, что уже были случаи, когда та же Эстония пыталась остановить танкер теневого флота России. Однако враг поднял один из своих самолетов для прикрытия. И НАТО никак на это не отреагировало.
По словам Романенко, в Польше также сначала не реагировали на пролеты российских беспилотников. Но потом они уже были вынуждены что-то делать, потому что Россия перешла к все более жестким действиям.
Эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил в интервью "Украинскому радио", что крупнейший оборонный блок в мире демонстрирует свою абсолютную неспособность действовать решительно.
Эксперт считает, что из-за отсутствия ответной реакции, российский диктатор Владимир Путин будет, вероятно, и дальше совершать новые провокации.
Он вспомнил событие, произошедшее в 2015 году, когда на территорию Турции на 5 минут залетел российский самолет и был уничтожен. Указывается, что после того был определенный дипломатический кризис в отношениях между Анкарой и Москвой, но потом ситуация стабилизировалась.
